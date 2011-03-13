فشار آمریکا بر شورای نظامی مصر برای حفظ معاهدات با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه العرب چاپ لندن در مطلبی با عنوان " تلاش اسرائیل برای محاصره مقاومت انقلابیون" می نویسد: هر روز که می گذرد پرده از تلاش های مخفیانه و آشکار اسرائیل و آمریکا برای به شکست کشاندن انقلاب ملل عربی برداشته می شود.

اخبار واصله حاکی ازآن است که اسرائیل تنها نگران وضعیت داخلی مصر نیست بلکه از اینکه امتداد انقلاب مصر بر وضعیت استراتژیکی این رژیم تاثیر گذار باشد بسیار هراسان و مضطرب است.

این درحالی است که اخیرا تلویزیون اسرائیل فاش کرد : سران کاخ سفید به روسای سازمان های یهودی مستقر درآمریکا اطلاع داده است که واشنگتن درتلاش برای تضمین ادامه همکاری مصر با صهیونیستها است و این فقط به باقی ماندن قاهره بر تعهد به کمپ دیوید خلاصه نمی شود بلکه شامل همکاری های بی شمار امنیتی است که درگذشته بین تل آویو و قاهره برقرار بود و گاهی هم آمریکا در این مناسبات امنیتی نیز مشارکت داشت.

العرب با استناد به منابع آمریکایی تاکید می کند: کاخ سفید دراین راستا تنها به تحت فشار قرار دادن فرماندهان ارتش مصر بسنده نکرده است بلکه شورای عالی نظامی مصر را که درحال حاضر زمام امور این کشور را برعهده دارد نیز دراین مسائل دخالت داده و از این شورا خواسته تا اشخاص و احزابی را که تمایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر دارند تحت فشار قرار دهد که درخصوص تعهدشان به توافقات به امضا رسیده با اسرائیل نباید ابهامی درکارشان باشد و همچنین نباید خواهان ایجاد تغییرات و اصلاحات دراین توافقات باشند.

این روزنامه عرب زبان ادامه می دهد: موضوعی که بر دقیق بودن این اخبار دریافتی صحه می گذارد این است که تلویزیون اسرائیل اخیرا گزارشی تصویری را از مشاور اوباما پخش کرد که وی با گروهی از فعالان یهودی آمریکا دیدار داشت و دراین نشست به آنان تاکید کرد که دولت آمریکا خود را موظف می داند که تحولات مصر به هیچ وجهی بر منافع آمریکا و اسرائیل تاثیر منفی نگذارد.

العرب درپایان می افزاید: دلایل فوق بشکلی واضح از میزان نیرنگ ها و مکرهایی که دربرابر انقلاب وانقلابیون مصر نهاده شده است پرده بر می دارد و بنابراین مصری ها نباید از مکر اسرائیل و آمریکا برای به شکست کشاندن انقلاب مصر و ممانعت از به سرانجام رسیدن این انقلاب غافل شوند.