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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

ژاپن خواستار افزایش صادرات انرژی روسیه به این کشور شد

ژاپن خواستار افزایش صادرات انرژی روسیه به این کشور شد

در پی بروز حوادث پس از زلزله و سونامی و خسارات ناشی از آن بر نیروگاههای هسته ای ژاپن این کشور از روسیه خواست تا صادرات انرژی به این کشور را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفته است که پروژه ساخالین 2 در روسیه صادرات گاز مایع (LNG) را به کشور سونامی زده ژاپن افزایش خواهد داد.

"ایگور سچین" معاون نخستین وزیر روسیه در این باره گفت: روسیه می تواند صادرات گاز مایع طبیعی را تا سقف 150 هزار تن به ژاپن افزایش دهد و برای همین منظور هفته آینده پروژه های مچل (Mechel ) و سوئک (SUEK ) در صورت نیاز احتمال افزایش گاز ال ان جی را به ژاپن بررسی خواهند کرد.

پوتین به شرکت های روسی دستور داده است تا در صورت درخواست از سوی ژاپن صادرات خود را به این کشور افزایش دهند.

فراهم کردن سوخت برای ژاپن در حالی است که علاوه بر خسارت های بر نیروگاههای هسته ای این کشور سخنگوی دولت ژاپن لحظاتی پیش از احتمال انفجاری دیگر در یکی دیگر از نیروگاهها خبر داد.

کد مطلب 1273104

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