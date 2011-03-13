اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در پایان مرحله پنجم تور "جلاجاه" مالزی، در صدر قرار گرفت.

در این مرحله که در مسیر 221.2 کیلومتری "پکان - بنتونگ" برگزار شد، دوچرخه سواران پتروشیمی تبریز با مجموع 15 ساعت و 39 دقیقه و 30 ثانیه بالاتر از دیگر تیم ها ایستادند.

در مجموع پنج مرحله نیز تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز با زمان 57 ساعت و 24 دقیقه و 56 ثانیه در رده نخست قرار دارد و تیم های جیانت آسیا و "ادی مرک" با چهار ثانیه اختلاف در رده های بعدی هستند.

همچنین در مجموع انفرادی نیز مهدی سهرابی از پتروشیمی تبریز پس از ویدال زابالای اسپانیانیی از تیم "له توآ" مالزی در رده دوم جای گرفت و تاموردیس آلمانی از تیم spt در رده سوم ایستاد.

مرحله ششم و پایانی تور جلاجاه مالزی فردا و به مسافت 175.1 کیلومتر در مسیر باتو - دانشگاه علوم اسلامی مالزی برگزار می شود.

تیم های پتروشیمی تبریز و ولیعصر کرمان به عنوان نمایندگان کشورمان در این تور حضور دارند.

شمشیرباز تبریزی به مدال برنز مسابقات رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا دست یافت

فرزاد باهر ارسباران شمشیرباز تبریزی به مدال برنز مسابقات رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا دست یافت.

در روز نخست رقابتهای تیمی شمشیربازی نوجوانان و جوانان آسیا، فرزاد باهر ارسباران شمشیرباز تبریزی تیم سابر پسران ایران به مدال برنز رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا دست یافت.

در دیدار نخست مقابل قزاقستان به برترری 45 بر 43 دست پیدا کرد و با همین پیروزی به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه یافت

در این مرحله تیم ایران در یک دیدار نزدیک مقابل تیم هنگ کنگ با نتیجه 45 بر 42 باخت و همراه با تیم کره جنوبی مدال برنز مشترک سابر پسران را بدست آوردند. ترکیب تیم کشورمان را فرزاد باهرارسباران، حسام همدانی، محمد رهبری و ساسان کلانتری تشکیل می دادند.

سرمربی تیم اسلحه سابر شمشیربازی ایران پس از مدال برنز تیم ایران گفت: تیم هنگ کنگ تیم ضعیفی نبود و بسیار خوب بازی کرد و آنها از یک مربی اهل مجارستان بهره می بردند و در مجموع فرزاد باهر عملکرد بهتری نسبت به دیگر هم تیمی های خود داشت و این بازیکن در بخش انفرادی برای کسب مدال بدشانسی آورد.

وی افزود: شمشیربازان ایرانی هم بسیار خوب کار کردند. رقابت تیم ما با تیم هنگ کنگ بسیار نزدیک بود.

کوف در مورد سطح ورزشکاران ایران در این مسابقه نیز گفت: سطح آمادگی شمشیربازان جوان ایران در این رقابتها در حد کسب مدال طلا هم بود اما شرایط خوب تیم هنگ کنگ و تا حدی داوری مسابقات در باخت تیم ما تاثیر گذار بود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا طی روزهای 14 تا 22 اسفند ماه جاری در کشور تایلند برگزار شد.

دبیری و رزم ایران قهرمانان رقابتهای جوجیستو مردان آذربایجان شرقی شدند

رقابتهای جوجیستو قهرمانی مردان آذربایجانشرقی با قهرمانی تیمهای دبیری تبریز و رزم ایران پایان یافت.

اولین دوره رقابتهای جوجیستو قهرمانی مردان آذربایجان شرقی در دو استیل کنترلی و آزاد با شرکت 11 تیم برگزار و باشگاه دبیری در بخش کنترلی و رزم ایران در آزاد قهرمان شدند.

در این رقابتها که 140 ورزشکار حضور داشتند در استیل آزاد پس از دبیری تیمهای عباسی و شهرداری منطقه سه دوم و سوم شدند.

در رقابتهای استیل کنترلی پس ار رزم ایران ، تیمهای باشگاه نیک رزم و روستای مایان دوم وسوم شدند.

تبریز، قهرمان مسابقات هفت جانبه جودو در سراب شد

مسابقات جودوی هفت جانبه سراب با قهرمانی تیم تبریز به پایان رسید

در این مسابقات که با حضور 63 جودوکار از تیم های ارومیه ، خوی ، تبریز ، اردبیل ، سقز ، میاندوآب و سراب برگزار شد، تیم تبریز به عنوان قهرمانی رسید.

تیم های سقز و سراب نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم این مسابقات را از آن خود کردند.

این رقابت ها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در سالن علامه امینی سراب برگزار شد.