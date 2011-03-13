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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مدارس تهران تا آخر هفته دایر هستند

مدارس تهران تا آخر هفته دایر هستند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه تمام مدارس پایتخت تا پایان هفته جاری فعال هستند گفت: مدیران حق ندارند تا پایان روز پنجشنبه مدرسه ای را تعطیل کنند و معلمان هم باید سر کلاس درس حاضر شوند.

سید علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین ادارات آموزش و پرورش شهر تهران تا روز شنبه 28 اسفندماه فعال هستند و خدمات روزانه خود را ارائه می کنند.

وی درباره تمهیدات آموزش و پرورش برای چهارشنبه آخرسال نیز گفت: هفته گذشته با همکاری معاونت اجتماعی ناجا پوسترهایی طراحی و برای نصب در مدارس ارسال کرده ایم. همچنین حدود 10 هزار لوح فشرده نیز برای معرفی خطرات ناشی از بازیهای نامتعارف در چهارشنبه آخر سال در اختیار مدارس و دانش آموزان قرار داده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: توصیه های لازم به مدیران مدارس و روسای آموزش و پرورش مناطق شده است و امیداوریم با همکاری دانش آموزان و شهروندان چهارشنبه آخرسال با سلامتی و بدون خطر به اتمام رسد.

وی با بیان اینکه در عید سال 90، بیش از 500 مدرسه و مکانهای اقامتی برای اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی در شهر تهران آماده شده گفت: در ایام نوروز آموزش و پرورش شهر تهران نیز برای رفاه حال بهتر مسافران تعطیل نیست و خدمات جانبی ارائه می کند.

کد مطلب 1273106

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