مدارس تهران تا آخر هفته دایر هستند

سید علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین ادارات آموزش و پرورش شهر تهران تا روز شنبه 28 اسفندماه فعال هستند و خدمات روزانه خود را ارائه می کنند.

وی درباره تمهیدات آموزش و پرورش برای چهارشنبه آخرسال نیز گفت: هفته گذشته با همکاری معاونت اجتماعی ناجا پوسترهایی طراحی و برای نصب در مدارس ارسال کرده ایم. همچنین حدود 10 هزار لوح فشرده نیز برای معرفی خطرات ناشی از بازیهای نامتعارف در چهارشنبه آخر سال در اختیار مدارس و دانش آموزان قرار داده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: توصیه های لازم به مدیران مدارس و روسای آموزش و پرورش مناطق شده است و امیداوریم با همکاری دانش آموزان و شهروندان چهارشنبه آخرسال با سلامتی و بدون خطر به اتمام رسد.

وی با بیان اینکه در عید سال 90، بیش از 500 مدرسه و مکانهای اقامتی برای اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی در شهر تهران آماده شده گفت: در ایام نوروز آموزش و پرورش شهر تهران نیز برای رفاه حال بهتر مسافران تعطیل نیست و خدمات جانبی ارائه می کند.