۱۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۲۱

در انتخابات آينده عراق و بنا بر اعلام كمسيون انتخاباتي مستقل عراق :

عراقي هاي ساكن خارج حق راي خواهند داشت

كمسيون انتخاباتي مستقل عراق اعلام كرد به عراقي هايي كه در خارج از اين كشور اقامت دارند اجازه داده خواهد شد تا در انتخابات آتي اين كشور شركت كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاررويترز فريد عيار سخنگوي كمسيون انتخاباتي مستقل عراق  طي بيانيه اي اظهار داشت:"كمسيون طي يك تصميم تاريخي به عراقي هاي خارج از اين كشور اجازه داد تا در فرايند انتخابات عراق شركت كنند".

عيار اعلام كرد اين تصميم آزادي، شفافيت ، عينيت و بي طرفي زيادي از طريق مشاركت نخبگان عراقي به فرايند انتخاباتي خواهد بخشيد كه اولين انتخابات دموكراتيك بعد از نيم قرن در عراق است .

اين مقام عراقي مي گويد زمان كمي تا برگزاري انتخابات عراق باقي مانده است و ما تمام تلاش خود را براي تضمين موفقيت انتخابات در خارج از كشور اعمال مي كنيم براي اينكه شكست و قصور در آن اعتبار انتخابات را در داخل نيز زير سؤال خواهد برد.

درحال حاضر در حدود 4 ميليون عراقي در خارج از عراق زندگي مي كنند كه در زمان حكومت صدام و همچنين طي حمله امريكا به عراق به خارج از آن اين كشور گريخته اند.

