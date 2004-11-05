عراقي هاي ساكن خارج حق راي خواهند داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاررويترز فريد عيار سخنگوي كمسيون انتخاباتي مستقل عراق طي بيانيه اي اظهار داشت:"كمسيون طي يك تصميم تاريخي به عراقي هاي خارج از اين كشور اجازه داد تا در فرايند انتخابات عراق شركت كنند".

عيار اعلام كرد اين تصميم آزادي، شفافيت ، عينيت و بي طرفي زيادي از طريق مشاركت نخبگان عراقي به فرايند انتخاباتي خواهد بخشيد كه اولين انتخابات دموكراتيك بعد از نيم قرن در عراق است .

اين مقام عراقي مي گويد زمان كمي تا برگزاري انتخابات عراق باقي مانده است و ما تمام تلاش خود را براي تضمين موفقيت انتخابات در خارج از كشور اعمال مي كنيم براي اينكه شكست و قصور در آن اعتبار انتخابات را در داخل نيز زير سؤال خواهد برد.

درحال حاضر در حدود 4 ميليون عراقي در خارج از عراق زندگي مي كنند كه در زمان حكومت صدام و همچنين طي حمله امريكا به عراق به خارج از آن اين كشور گريخته اند.