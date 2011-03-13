ارائه خدمات مشاوره رایگان پلیس در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، سرهنگ جهانگیر کریمی با اشاره به اینکه در تعطیلات نوروزی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی برنامه هایی را جهت ارائه به مسافران و شهروندان پیش بینی کرده است، اظهار داشت: با هماهنگیهای انجام شده کارشناسان مرکز مشاوره و مددکاری این معاونت در محل های اسکان مسافران نوروزی مستقر و خدمات مشاوره را به صورت رایگان به مراجعان خود ارائه می کنند.

وی افزود: برپایی نمایشگاه های نوروزی پلیس، پخش مجله، پوستر و تراکت آموزشی در تمام نقاط شهر اصفهان به خصوص در مکانهای اسکان مسافران نوروزی از دیگر برنامه های در دستور کار این معاونت در ایام نوروز است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به زیرساختهای فراهم شده جهت پیشگیری ازجرائم توسط پلیس، تصریح کرد: معاونت اجتماعی استان از تمام کسانی که در زمینه های ساخت کلیپ، تیزر و فیلمهای کوتاه با موضوعات آسیبهای اجتماعی مهارت دارند استقبال و حمایت می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه برخورد قضایی با جرائم هزینه بر است، اضافه کرد: در پیشگیری از جرائم باید به زیربنا و ریشه ها توجه کرد و علت جرایم باید در کانون توجه قرار گیرد .

سرهنگ کریمی افزود: خوشبختانه پلیس امروزه در این زمینه فعالیتهای گسترده ای همچون توزیع بسته های گل عفاف، شکوه حجاب در زمینه برخورد با بدپوششی و حضور مسئولان در مساجد و مدارس جهت ارتقای آگاهی اقشار مختلف مردم نسبت به آسیب های اجتماعی موجود را شروع کرده است.