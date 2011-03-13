افزایش 79 درصدی کشف مشروبات/ هلاکت 80 نفر از اشرار

به گزارش خبرنگار مهر، امیراحمد گراوند ظهر یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران با اشاره به عملکرد مرزبانی در سال جاری گفت: کشف مواد مخدر در مرزهای کشور دو درصد نسبت به گذشته افزایش داشته است این در حالی است که کشفیات این مواد در داخل کشور با کاهش مواجه بوده است.

وی افزود: در سال جاری 54 تن انواع مواد مخدر در مرزهای کشور کشف و ضبط شدند.

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی تصریح کرد: کشف اسلحه 57 درصد، کشف مشروبات 79 درصد، کشف سوخت قاچاق 21 درصد و کشف تجهیزات ماهواره بیش از 500 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

امیر گراوند اضافه کرد: همچنین در طول سال جاری 533 نفر از اشرار دستگیر و 80 نفر از آنان در درگیری با ماموران مرزبانی به هلاکت رسیدند ولی به طور کلی در سال جاری به ازای شهادت هر یک مامور مرزبانی چهار نفر از اشرار کشته و یا دستگیر شدند.

وی گفت: در طول سال جاری درگیری با اشرار 14 درصد کاهش داشت که این موضوع ناشی از کنترل مناسب نوار مرزی بود.

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی افزود: در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که بیش از 30 درصد کشفیات مرزبانی نتیجه استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های جدید است.

وی تصریح کرد: همچنین در سال جاری ردزنی و کمین ماموران مرزبانی بیش از 40 درصد افزایش داشته است.

امیر گراوند با اشاره به برنامه‌های پلیس مرزبانی به مناسبت نوروز گفت: در ایام نوروز ماموران مرزبانی نیز در کنار سایر نیروها آماده باش هستند و به صورت جدی از مرزها حفاظت می‌کنند.

وی گفت:‌همچنین در طول این ایام تعداد گشت‌ها و کمین‌های مرزبانی در نوار مرزبانی افزایش می‌یابد.

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با اشاره به کشفیات پلیس مرزبانی در زمینه مواد محترقه گفت: ‌تا کنون نزدیک به پنج میلیون انواع مواد محترقه توسط مرزبانی کشف شده که اقدامات مرزبانی در چند روز باقیمانده به چهارشنبه آخر سال تشدید می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های سال آینده مرزبانی گفت: انسداد مرزهای باقی مانده کشور، تقویت نیروی انسانی و تجهیزاتی، افزایش رادارها و شناورها، افزایش اشراف اطلاعاتی در مرزها، توجه به معیشت مرزداران و تقویت دریابانی از جمله این برنامه‌هاست.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در سه روز گذشته

امیر گراوند از کشف نزدیک به یک تن و 700 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرزهای کشور در طول سه روز گذشته خبر داد و گفت: مرزبانان موفق شدند در طول چند عملیات جداگانه این مواد مخدر را از اشرار کشف و ضبط کند.

وی گفت: در یک عملیات در هنگ تایباد ماموران در درگیری با اشرار موفق به کشف 30 کیلوگرم مواد مخدر شده که در جریان آن یک نفر از ماموران مرزبانی به شهادت رسید و تمامی اشرار کشته شدند.

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی افزود: در هنگ مرزی میرجاوه نیز دو تن از اشرار دستگیر و 260 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: همچنین در طول این سه روز در بندرعباس یک شناور شناسایی و توقیف شد که در آن بیش از 10 هزار بطر مشروبات الکلی وجود داشت و همچنین در سردشت نیز بیش از 5 هزار بطر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

امیر گراوند گفت: در آبهای جنوبی کشور نیز هزار و 300 بطر مشروبات توسط دریابانان کشف و ضبط شد.

وی افزود: همچنین در طول سه روز گذشته یک محموله 300 تنی مواد سوختی در آبهای جنوبی و یک محموله 31 هزار لیتری مواد سوختی در ماهشهر و 67 قبضه اسلحه شکاری در هنگ هویزه کشف و ضبط شد.