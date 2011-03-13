مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص تاخیر و بلاتکلیفی در تشکیل وزارت ورزش یادآور شد: مشکلاتی در راه اجرای طرح تشکیل وزارت ورزش وجود داشت که در نشست با مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک آنها را بررسی و رفع خواهیم کرد. تصور می کنم پس از تصویب بودجه سال 90، تشکیل وزارت ورزش بصورت جدی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ورزش در سال 90 از اعتبارات قابل توجهی برخوردار خواهد شد و تمهیدات خوبی در این زمینه از سوی مجلس اندیشیده شده است، اظهار داشت: مجلس با نگاه حمایتی دغدغه‌های مالی ورزش را در بودجه 90 برطرف کرده است، هرچند این حمایت‌ها با نیازهای واقعی ورزش فاصله دارد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس با اعلام اینکه مشکل یک درصد جذب اعتبارات دستگاه‌ها به ورزش نیز حل شد و از این طریق نیز منابع خوبی جذب ورزش خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر این در کمیسیون تلفیق نیز پیش بینی‌های لازم برای جذب منابع مالی برای ورزش انجام شده که می تواند دغدغه‌های ورزش را کاهش دهد.