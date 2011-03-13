فیلم "مرد خاک" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین باباپور، کارگردان در این باره گفت: این تله فیلم با نگاه به موضوع محرم، داستان زندگی پیرمردی را روایت میکند که براثر انفجار در کربلا، پسر و عروسش را از دست داده و تنها بازمانده خانواده که دختر بچهای شش ساله است در این اتفاق دچار فراموشی و شوک عصبی میشود.
وی افزود: تله فیلم "مرد خاک" حول محور اعتقادات پیرمرد و ارتباط با خدا و امام حسین (ع) میچرخد و بر اثر اتفاقاتی که برای خانوادهاش به وجود میآید او را با اعتقادات دینیاش دچار کشمکش میکند.
این کارگردان ادامه داد: تله فیلم "مرد خاک" 20 لوکیشن دارد و تصویربرداری آن از یازدهم آذرماه آغاز و تدوین آن به صورت همزمان با تصویربرداری انجام شده است.
عوامل تله فیلم عبارتند از تصویربردار: رضا دانشور، صدابردار: هادی معنویپور، تدوین مهدی مهرنیا، نویسنده: محمدرضا شریفی، مدیر تولید: فاطمه حیدری، عکاس: ایوب خداوردیان، طراح گریم: نوید شیرازی، طراح صحنه و لباس: امیرحسین غلامی، منشی صحنه: مهتاب شهرابی و دستیار اول کارگردان: مجید رضاییان.
بازیگران: حسین توشه، کاظم هژیرآزاد، حسین خانیبیگ، زویا امامی، شهرام ابراهیمی، سعادتالله همتزاده، یعقوب غفاری، نازنین دل رابد، مهدی حسامذاکری و محمد برسوزیان.
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