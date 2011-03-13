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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

برگزاری آزمون در اردیبهشت 90/

منابع آزمون دوره فراگیر کارشناسی ارشد و کارشناسی پیام نور تغییر کرد

منابع آزمون دوره فراگیر کارشناسی ارشد و کارشناسی پیام نور تغییر کرد

آخرین تغییرات منابع آزمون دوره فراگیر کارشناسی ارشد در رشته های زمین شناسی، مهندسی عمران و مهندسی شیمی و دوره فراگیر کارشناسی رشته کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تغییرات منابع آزمون از سوی دانشگاه پیام نور اعلام شده است و سئوالات آزمون بر اساس تغییرات جدید طرح خواهد شد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از تغییرات اعمال شده مطلع شوند.

کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون‌های کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 27 و 28 اردیبهشت ماه 90 توزیع و سه آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور در روز 30 اردیبهشت ماه 90 برگزار می شود.
 
نتایج این آزمون ها در نیمه اول شهریور ماه 90 اعلام خواهد شد.
کد مطلب 1273118

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