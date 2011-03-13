تله فیلم "رویای شیرین" نوروز امسال از شبکه زاگرس پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رویای شیرین محصول مشترک شبکه استانی زاگرس مرکز کرمانشاه و عوامل حرفه ای تلوزیون است که کار تصویر برداری آن در روز 31مرداد ماه سالجاری در محل بیمارستان امام علی(ع)کرمانشاه آغاز و هم اکنون پس از طی مراحل تدوین و صداگذاری برای پخش در نوروز 1390 آماده شده است.

تهیه کننده این تله فیلم سعید سعدی و نویسنده و کارگردانی آن را محمدرضا رحمانی برعهده داشته است.

در این تله فیلم سید عباس موسوی، علیرضا اوسیوند، فریبا صادقیان و تعداد زیادی از بازیگران و هنروران کرمانشاهی حضور دارند.

رویای شیرین داستان زنی به نام "شیرین "را روایت می کند که پس از ورود به کرمانشاه وآشنایی با مادر شهیدی، یاد و خاطراتش دست خوش اتفاقی می شود.

از دیگر عوامل تولید این تله فیلم می توان به سهیل بیرقی دستیاراول کارگردان و برنامه ریز و فرهاد معافی مدیر تصویربرداری و نور پردازی اشاره کرد.