توضیح بهزیستی در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات سازمان بهزیستی آمده است: مطابق مصوبه جلسه 81 شورای عالی اداری جمع آوری کارتن خوابها در شهر از وظایف شهرداری می باشد و این سازمان به همراه سازمانهای دیگر حمایتی و خدماتی موظف به کمک در ساماندهی آنان هستند.

لذا این سازمان خود را موظف می داند نسبت به نگهداری جامعه هدف خود مطابق قانون اقدام کند.

در مورد اشاره شده پس از بررسی به عمل آمده، موضوع ذکر شده مورد تائید سازمان نمی باشد و به صورت روزمره افرادی در حوزه های توانبخشی و اجتماعی سازمان با حکم دادگاه به این سازمان معرفی که پس از طی آزمایشات پزشکی لازم در مراکز سازمان پذیرش می شوند.