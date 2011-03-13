ادامه روند پر شتاب صنعتی شدن استان فارس در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استانبا بیان اینکه دومین جشنواره صنعت و معدن فارس در هفته دولت سال 90 با افتتاح 220 پروژه صنعتی و اعتبار بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال برگزار می شود، اظهار داشت: سهم استان فارس در بودجه سال 90 رشد چشمگیری داشته و از تعداد 88 مورد پیشنهادی استان در بودجه سال90 تعداد 40 مورد در کمیسیون ماه 32 در پیوست برنامه بودجه قرار گرفته که بر همین اساس سر جمع اعتبارات استان بالغ بر پنج هزار و 880 میلیارد ریال است.

تدوین برنامه پنج ساله توسعه استان با حضور نخبگان فارس

وی با بیان اهمیت برنامه توسعه پنجم کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر با ابلاغ برنامه توسعه پنجم کشور انتظار می رود که در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اعلام شده، بتوانیم برنامه پنج ساله استان فارس را نیز تدوین کنیم.

احمدزاده تصریح کرد: اولین جلسه تدوین برنامه پنج ساله استان با حضور بیش از 100 تن از اساتید برجسته دانشگاه برگزار شد که این برنامه در پنج کمیته و کارگروه پیگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران اجرایی باید با کارگروه و کمیته تدوین برنامه پنج ساله استان همکاریهای لازم را داشته باشند، افزود: یکی از شاخصه های اصلی این برنامه شفاف سازی مبتنی بر تکنیکهای عددی در قالب قانون با نگاه دانش بنیان و علمی است که بر این اساس در هر زمان می توان عملکرد استان را در برنامه گفته شده مورد بررسی قرار داد.

استاندار فارس خطاب به مدیران حاضر در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که مدیران ارشد و اجرایی به همراه فرمانداران در یک طرف و اساتید برجسته دانشگاهی و نخبگان در طرف دیگر میزهای برنامه ریزی و توسعه استان قرار بگیرند و به نوعی باید سهم نخبگان در تصمیم گیری های آینده استان افزایش داده شود.

احمدزاده یادآور شد: افق جدیدی در فارس شکل گرفته که علاوه بر صنعت و معدن در بخش کشاورزی نیز گامهای مهمی به خصوص در فرآوری محصولات و توسعه صنایع تبدیلی برداشته شده که این تلاشها کافی نیست و باید صنایع تبدیلی در استان فارس رشد و توسعه پیدا کند.

وی به جشنواره بزرگ صنعت و معدن و افتتاح پروژه های صنعتی بزرگ در فارس به دست رئیس جمهور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: روند رو به رشد ایجاد صنایع در استان فارس با شتاب ادامه خواهد داشت و در این راستا220 واحد تولیدی تا شش ماه ابتدایی سال آینده با رقمی حدود هفت هزار میلیارد ریال در دومین جشنواره صنایع و معادن استان با حضور مقامات ارشد کشوری به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با بیان اینکه در موضوع صنعتی شدن استان به خوبی پراکنش و آمایش صنعتی رعایت شده، اذعان داشت: بخشی از صنایع فارس غیر متمرکز و به صورت پراکنده در سطح استان در حال فعالیت هستند که لازم است مدیران اجرایی در بحث توسعه صنایع و معادن به خوبی و کارشناسانه ملاحظات عدالتی، پیرامونی و همچنین ملاحظات زیست محیطی و منابع طبیعی را در نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید همگی برای رسیدن کشور به اوج قله‌های افتخار و عزت تلاش کنند و نگاهی به ویژه برنامه های پذیرایی از زائرین شهر مقدس شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع) داشت، تصریح کرد: فارسیها و شیرازیها نمونه بارز میهمان نوازی، عطوفت و مهرورزی برآمده از بنیاد اسلام ناب محمدی (ص) هستند و لازم است در ایام نوروز مدیران تمرکز بیشتری در خصوص تسهیلات نورزی زائرین شهر مقدس شیراز داشته باشند و سختی کار در این ایام را به جهت لحظات خوش مسافران و زائرین به جان و تن بخرند.

استاندار فارس در پایان سخنان خود از عملکرد خوب رسانه های مکتوب و دیجیتال محلی استان به خصوص رسانه ملی به جهت پوشش مناسب اخبار جشنواره صنعت و معدن فارس تقدیر کرد.