نوروز نمایش قدرت فرهنگی ایرانیان است

دکتر علی محمد صابری در مورد مشخصههای نوروز که آن را از دیگر جشنهای فرهنگها ممتاز و منحصر بهفرد کرده است به خبرنگار مهر گفت: از شاخصههای آن اینکه باستانی و مورد احترام ایرانیان بوده است زیرا ریشه عرفانی دارد. دوم اینکه با دین عجین گشته است، همه مقربین درگاه الهی نوروز را تصدیق و خواندن دعای سال تحویل را تشویق کردهاند.
صابری افزود: اخلاقی بودن نوروز از مشخصههای دیگر آن است، البته اخلاق از دین و عرفان جدا نیست. به خود رجوع کردن و کدورتها و آلودگیها را بیرون ریختن و سستی ها و گرفتاریهای رفتاری خود را از بین بردن از مشخصههای دیگر نوروز است.
وی افزود: نکته بعد به فکر فرو رفتن در نوروز است. اینکه یک سال به پایان عمر خود نزدیک میشویم، خودت را بشناس از نوروز آغاز میشود. نکته بعد هنرها در نوروز است اینکه باطل میرود و حق جایگزین میشود. یکی دیگر از مشخصههای نوروز این است که سحرگاهان بوی عید به مشام انسان میخورد و نسیمی وزیدن می گیرد که ممات را از بین میبرد و حیات را بخاطر میآورد .
این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان در مورد اینکه تا چه اندازه میتوان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت نیز گفت: نوروز ریشه تاریخی و مدنی دارد و نمایش قدرت فرهنگی ایرانیان است، اگر چه رومیان در اخلاق، یونانیان در فلسفه، مصریان در صنعت و چینیان در دین پیشرفت کرده بودند ایرانیان در همه این امور تبحر داشتند. صدق، وفا و دوری از غیر خدا تجلیگاه اخلاق و تاریخ و فرهنگ ایرانی است. در واقع نوروز ریشه در دین و عرفان دارد و نماد صلح و صفا و بطور کلی مدنیت کامل ایرانیان است.
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