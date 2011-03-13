نوروز نمایش قدرت فرهنگی ایرانیان است

دکتر علی محمد صابری در مورد مشخصه‎های نوروز که آن را از دیگر جشنهای فرهنگها ممتاز و منحصر به‎فرد کرده است به خبرنگار مهر گفت: از شاخصه‌‎های آن اینکه باستانی و مورد احترام ایرانیان بوده است زیرا ریشه عرفانی دارد. دوم اینکه با دین عجین گشته است، همه مقربین درگاه الهی نوروز را تصدیق و خواندن دعای سال تحویل را تشویق کرده‎اند.



صابری افزود: اخلاقی بودن نوروز از مشخصه‏های دیگر آن است، البته اخلاق از دین و عرفان جدا نیست. به خود رجوع کردن و کدورتها و آلودگیها را بیرون ریختن و سستی ها و گرفتاریهای رفتاری خود را از بین بردن از مشخصه‎های دیگر نوروز است.

وی افزود: نکته بعد به فکر فرو رفتن در نوروز است. اینکه یک سال به پایان عمر خود نزدیک می‎شویم، خودت را بشناس از نوروز آغاز می‏شود. نکته بعد هنرها در نوروز است اینکه باطل می‎رود و حق جایگزین می‎شود. یکی دیگر از مشخصه‎های نوروز این است که سحرگاهان بوی عید به مشام انسان می‎خورد و نسیمی وزیدن می گیرد که ممات را از بین می‎برد و حیات را بخاطر می‎آورد .

این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان در مورد اینکه تا چه اندازه می‎توان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت نیز گفت: نوروز ریشه تاریخی و مدنی دارد و نمایش قدرت فرهنگی ایرانیان است، اگر چه رومیان در اخلاق، یونانیان در فلسفه، مصریان در صنعت و چینیان در دین پیشرفت کرده‎ بودند ایرانیان در همه این امور تبحر داشتند. صدق، وفا و دوری از غیر خدا تجلیگاه اخلاق و تاریخ و فرهنگ ایرانی است. در واقع نوروز ریشه در دین و عرفان دارد و نماد صلح و صفا و بطور کلی مدنیت کامل ایرانیان است.