تینا پاکروان مدیر تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: به نظر میرسد طبق برنامهریزیهایی که انجام شده فرصتی برای اکران "جرم" در نوروز 90 وجود دارد، منتظر میمانیم تا وضعیت شورای صنفی نمایش مشخص شود و فیلم را زمان مناسب اکران عمومی کنیم.
فیلم سینمایی "جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی با بازی پولاد کیمیایی، داریوش ارجمند، نیکی کریمی، بهاره رهنما و .... داستان مردی است که از زندان آزاد میشود تا با دوستش ملاقات کند و ...
مسعود کیمیایی فیلمهای سینمایی "اعتراض"، "حکم"، "رئیس" و... را کارگرانی کرده است.
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