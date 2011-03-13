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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

نوروز 90/

"جرم" از گزینه‌های اکران نوروزی خارج شد

"جرم" از گزینه‌های اکران نوروزی خارج شد

فیلم سینمایی "جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی نوروز 90 روی پرده نمی‌رود.

تینا پاکروان مدیر تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده فرصتی برای اکران "جرم" در نوروز 90 وجود دارد، منتظر می‌مانیم تا وضعیت شورای صنفی نمایش مشخص شود و فیلم را زمان مناسب اکران عمومی کنیم.

فیلم سینمایی "جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی با بازی پولاد کیمیایی، داریوش ارجمند، نیکی کریمی، بهاره رهنما و .... داستان مردی است که از زندان آزاد می‌شود تا با دوستش ملاقات کند و ...

مسعود کیمیایی فیلم‌های سینمایی "اعتراض"، "حکم"، "رئیس" و... را کارگرانی کرده است.

کد مطلب 1273127

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