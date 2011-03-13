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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

سامانه مدیریت و کنترل پروژه شهرداری کرمانشاه راه اندازی شد

سامانه مدیریت و کنترل پروژه شهرداری کرمانشاه راه اندازی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کنترل پروژه شهرداری کرمانشاه از راه اندازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی نجاتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این طرح برای اولین بار در شهرداری کرمانشاه راه اندازی شده است، اظهار داشت: با توجه به گستردگی، تعداد و تنوع پروژه های شهرداری و لزوم فراهم نمودن ساختار و سیستم مناسب به منظور مدیریت یکپارچه برنامه، طرح و پروژه ها، اجرا این طرح در اولویت های کاری شهرداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: از مزایای این طرح می توان به کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و ایجاد بانک اطلاعات مدیریت پروژه ها متشکل از اطلاعات اعتبارات عمرانی قراردادها، پیمانکاران، صورت وضعیت ها و بانک آدرسهای عملیات عمرانی، ایجاد نظام آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک پروژه ها و قراردادها اشاره کرد.

نجاتی تصریح کرد:  پیاده سازی این طرح از ابتدای سال90 به شکل سراسری در مناطق شش گانه و معاونت های هفت گانه و سازمان های وابسته به شهرداری اجرایی خواهد شد.

مدیر کنترل پروژه شهرداری کرمانشاه در ادامه خاطر نشان کرد: امید است با اجرای این طرح شاهد تحولی اساسی در مدیریت پروژه های شهری و حرکت در جهت مدیریت یکپارچه داشته باشیم.

کد مطلب 1273129

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