20 هزار خانوار کمیته امداد لرستان توانمند شدند

غلامرضا متقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی گفت: همچنین این نهاد حمایتی از سال 83 تا کنون زمینه تحصیل بیش از 50 هزار نفراز مددجویان تحت پوشش خود را در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترا فراهم کرده است.

وی با اشاره به تامین جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان عنوان کرد: از سال 83 تا کنون برای بیش از 25 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی جهیزیه تامین شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با بیان اینکه همچنین از سال 83 تاکنون برای بیش از 20 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد اشتغال ایجاد شده است، بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی استان توانسته است برای بیش از 13 هزار خانوار تحت پوشش مسکن تامین کند.

متقی با اشاره به اینکه کارهای انجام شده در طول شش سال گذشته توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان به اندازه 26 سال بوده است، یادآور شد: از سال 83 تا کنون اعتباری بالغ بر 562 میلیارد تومان برای مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی در استان هزینه شده است.