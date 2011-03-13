"هابرماس" نامزد دریافت جایزه گورباچف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه میخائیل گورباچف با عنوان "کسی که جهان را تغییر داد" از سوی میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهور شوروی بنیان گذاشته شده است.

جایزه گورباچف در سه حوزه اهداء می‌شود و در هر حوزه نیز سه نفر نامزد دریافت این جایزه هستند. این جایزه در حوزه‌های پروستریکا، گلاسنوست و اسکورین اعطاء می‌شود.

عناوین این حوزه‌ها اشاره به اصلاحات گورباچف در شوروی سابق دارد. گورباچف پس از مرگ کنستانتین چرننکودر ۱۱ مارس ۱۹۸۵ و در حالی که ۵۴ سال داشت به عنوان دبیر کل حزب کمونیست انتخاب شد. او اولین رهبر حزب بود که در زمان انقلاب اکتبر هنوز به دنیا نیامده بود.

او به عنوان رهبر بلامنازع اتحاد شوروری شروع به اصلاحاتی در حزب کمونیست و اقتصاد دولتی نمود و در کنگرهٔ بیست و هفتم حزب کمونیست اتحاد شوروی در فوریه ۱۹۸۶ این اصلاحات را در سه عنوان گلاسنوست (باز بودن)، پروستریکا (دوباره‌سازی) و اسکورین (شتاب [توسعهٔ اقتصادی]) عرضه کرد.

جایزه گورباچف در حوزه پروستریکا به فردی اعطاء می‌شود که سهم و کمکی به توسعه تمدن جهانی کرده باشد. در حوزه گلاسنوست این جایزه به شخص داده می‌شود که به توسعه فرهنگ جهانی آزاد کمک کرده باشد و در آن سهمی ایفا کرده باشد.

در حوزه اسکورین این جایزه به شخصی که در توسعه علوم و تکنولوژی مدرن سهمی داشته اعطاء می‌شود. این شخص باید دستاورد مهمی در توسعه دانش و اندیشه بشر و ایجاد تکنولوژی‌های جدید داشته باشد.

یورگن هابرماس نامزد دریافت حوزه اسکورین است. سرگئی برین از بنیانگذاران گوگل و ایوانس وادونگو مهندس کنیایی و طراح لامپهای خورشیدی دیگر نامزدهای این بخش به شمار می‌روند.

"جایزه گورباچف" هدیه ای است که به تازگی از سوی موسسه گورباچف به کسی که باعث تغییر زندگی انسان شده اهدا می شود. این جایزه در تاریخ 30 مارس در مراسمی در انگلستان به برندگان اهدا می‌شود.