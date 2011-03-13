مجلس تکالیف دولت در زمینه پدافند غیر عامل را در برنامه پنجم مصوب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در همایش پدافند غیر عامل که در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، پدافند غیر عامل را موضوع پراهمیت در حیات بشری دانست و گفت: اگر بخواهیم از امنیت و آرامش معقول برخوردار باشیم باید جنس تهدیدات را بشناسیم و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید به جنبه های بازدارندگی موضوع پدافند غیر عامل بیش از پیش توجه شود، افزود: سرمایه گذاری در این بخش می تواند تهدیدات و آسیب های این حوزه را کاهش دهد.

لاریجانی با اشاره به اینکه شاید در سالهای گذشته کمتر به این موضوع توجه می شده است افزود: در سالهای اخیر پدافند غیر عامل از توجه بیشتری برخوردار است و جایگاه خود را پیدا می کند.

رئیس مجلس تاکید کرد: باید در کشور چرخه پدافند غیر عامل را به دقت ترسیم کرده و به همه ابعاد آن توجه کنیم.

وی با بیان اینکه چرخه پدافند غیر عامل از تهدیدات شروع می شود، افزود: تقریبا این کشورها درگیر تهدیدات عمومی همچون سوانح طبیعی و یا زمانی که کشورها می خواهند مستقل شوند تهدیدات عمومی دیگری در کمین کشورها است، تهدید می شوند.

وی ادامه داد: تهدیدهای اختصاصی نیز برای برخی کشورها وجود دارد که کشور ما چنین وضعیتی تهدیدات اختصاصی دارد اما این تهدیدات برای خیلی از کشورهای دیگر نیز وجود دارد که به روی خود نمی آورند.

لاریجانی با بیان اینکه بدترین شرایط تهدیدات برای بشریت امروز به دست ابرقدرت ها خلق شده است افزود: تهدیدات هسته ای از جمله این موضوعات است و تلاش هایی در زمینه خلع سلاح هسته ای در عرصه بین المللی بیشتر شبیه یک ژست و تفنن است چرا که اقدام عملی در این حوزه انجام نشده است و کشورهای بزرگ بیشتر به شعار دادن و برداشتن گام هایی سست با حالت سرگرمی پرداخته اند.

رئیس مجلس با بیان اینکه تهدیدات در شرایط فعلی نیز به دلیل ثبات ایران همچون گذشته نیست، گفت: تهدیدات جمهوری اسلامی نسبت به گذشته کمتر شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید گام های مهمی برای رونق بخشی به موضوع پدافند غیر عامل در کشور انجام شود، افزود: متاسفانه نوع شهرسازی در کشور ما به گونه ای است که در مقابل سوانح طبیعی همچون زلزله می توانند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کنند و باید مقررات مهندسی، استاندارد و منطبق بر موضوع پدافند غیر عامل در زمینه ساخت و سازها در کشور تدوین شود.

لاریجانی گفت: در کشور ما موضوع بافت های فرسوده از اهمیت زیاید برخوردار است و باید به آن بیش از گذشته توجه شود و مسئولان باید به احیاء درست بافت های فرسوده بیش از پیش توجه کنند.

نماینده قم با بیان اینکه ساخت و سازهای جدید در کشور از متد علمی متناسب با پدافند غیر عامل برخوردار نیست، افزود: باید به این موضوع در ساخت و سازها توجه شود و همچنین مراکز حساس کشور نیز باید متناسب با جایگاهشان نسبت به موضوع پدافند غیر عامل چاره اندیشی شود.

وی با تاکید بر اینکه معطوف کردن اراده مردم به مقوله پدافند غیر عامل نیز از اهمیت زیادی برخوردار است گفت: پدافند غیر عامل یک باور ملی در میان مردم شود چرا که اگر این موضوع باور شود مردم نیزبه آن توجه بیشتری می کنند و به عنوان یک اولویت همواره در ذهن آنها وجود خواهد داشت.

لاریجانی تصریح کرد: مجلس نیز در برنامه 5 ساله توسعه کشور به موضوع پدافند غیر عامل توجه کرده است و بندهایی از این برنامه به این موضوع اختصاص دارد.

وی افزود: مجلس در برنامه پنجم توسعه کشور وزارت مسکن و شهرداری را موظف کرده است به بافت های فرسوده و احیاء آن توجه کنند و هر ساله 10 درصد از این بافت ها در کشور کاهش پیدا کند.

وی گفت: همچنین مجلس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را مکلف کرده است توجه خاصی به بافت های فرسوده و دسته بندی طرح ها در این زمینه داشته باشد.

رئیس مجلس ادامه داد: انجام مطالعات لازم برای کاهش آسیب های ناشی از سوانح طبیعی، توجه به مصالح و روش های موثر برای کاهش این موضوع و تکلیف شهرداری ها برای رعایت استانداردهای ساختمان و برخورد با متخلفین، تصویب تشکیل شورایی برای اینکه وظیفه آمایش سرزمین را بر عهده بگیرد و آن را با ملاک های مشخص در زمینه پدافند غیر عامل همسو کند، رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرح های زیربنایی و آموزش عمومی در کشور را از جمله قوانینی که مجلس در برنامه پنجم توسعه مصوب کرده است عنوان کرد.

لاریجانی همچنین اعلام کرد مجلس در برنامه پنجم کشور به منظور کاهش آسیب پذیری در زیرساخت ها و حفاظت از مردم در راستای تکمیل چرخه دفاع غیر نظامی دولت را مکلف کرده است تا استانداردهای فنی مورد نیاز در زمینه پدافند غیر عامل را تدوین کند.

وی افزود: همچنین ایجاد سامانه پایش هشدار و خنثی سازی تهدیدات در مراکز مهم و حساس، ایمن سازی و حفاظت از مراکز حیاتی و اساس کشور از دیگر مواردی است که مجلس در برنامه پنجم توسعه کشور به آن توجه کرده است.

وی با بیان اینکه مجلس تلاش می کند در بودجه سال 90 نیز به این موضوع توجه داشته باشد افزود: مسئولان سازمان پدافند غیر عامل باید تلاش کنند در بودجه جایگاه خود را متناسب با اسناد بالادستی به دقت تعریف کنند و مجلس نیز در این زمینه آمادگی هر گونه همکاری را دارد.

رئیس مجلس در پایان این همایش هدایایی را به رسم یادبود به نمایندگان سازمان هایی که در زمینه پدافند غیر عامل فعالیت های مهمی را داشته اند تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پدافند غیر عامل امروز یکشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد و در حاشیه این همایش لاریجانی از نمایشگاه پدافند غیر عامل نیز بازدید کرد.