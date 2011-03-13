امیر احمدی آریان نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه رمان "پیشروی" نوشته ادگار لورنس دکتروف که درباره جنگهای داخلی آمریکاست به زودی به پایان میرسد. این کتاب یکی از ستایششده ترین رمانهای دکتروف است و به نوعی یک "جنگ و صلح" آمریکایی محسوب میشود.
وی افزود: این کتاب در سال 2006 برنده جایزههای متعدد ادبی چون جایزه منتقدان آمریکا شد و داستان آن در قرن 19 و در خلال جنگهای داخلی آمریکا میگذرد. ترجمه این کتاب بعد از نوروز به اتمام میرسد و قرار است نشر چشمه آن را منتشر کند.
این مترجم ادامه داد: ترجمه شعر بلندی از جان اشبری از دیگر فعالیتهایی است که انجام دادهام و قرار است توسط نشر چشمه منتشر شود. این ترجمه از یکی از اشعار بلند اشبری است که در کتابی با نام "خودنگاری در آیینه محدب" به انتشار خواهد رسید. ترجمه شعر مدت زیادی است که به اتمام رسیده است اما وقتی آن را به ناشر تحویل دادم تصمیم گرفتم، ضمیمهای برای آن بنویسم.
احمدی آریان گفت: این شعر از اشعار مهم ادبیات معاصر آمریکا محسوب میشود که در سال 1975 منتشر شد. البته با توجه به شرایط فعلی شعر در جهان میتوان این شعر را کلاسیک محسوب کرد. نوشتن ضمیمه و تحلیل برای این کتاب مدت زیادی از وقت من را به خود اختصاص داده است و هرچه پیش میروم، به اتمام نمیرسد.
نویسنده کتاب "چرخ دنده ها" در پایان گفت: اتمام نگارش ضمیمه کتاب به سال 90 موکول میشود و اگر مشکلی پیش نیاید کتاب در سال آتی به انتشار خواهد رسید.
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