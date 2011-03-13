احیای مجدد کارکردهای فرهنگی از وظایف کانون های مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد غفاری، صبح یکشنبه در مراسم تاسیس گرامیداشت کانون های مساجد کشور در مشهد با بیان این مطلب افزود: مسجد در کنار خانواده مهمترین پایگاه برای تربیت دینی و اسلامی است.

وی گفت: مسجد به عنوان مرکز سیاست گذاری و بصیرت افزایی در ایران اسلامی همواره موجب ایجاد وحدت، انسجام و تعاون میان افراد جامعه شده است.

وی به مهمترین کارکردهای مساجد اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت های آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی و جهادی از مهم ترین کارکردهای مسجد در عرصه های مختلف است.

غفاری مسجد را رسانه ای مهم برای اطلاع رسانی صحیح به مردم عنوان کرد و افزود: مساجد می توانند بهترین و صادقانه ترین اطلاعات را در اختیار اقشار مختلف مردم قرار دهند.

وی افزود: حضور جوانان در مساجد از نکات مهمی است که باید مورد توجه متولیان این اماکن قرار بگیرد تا با ایجاد انگیزه باعث حضور پرشور این قشر در مساجد باشند.

