به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های مستند "موبایل در تهران" به کارگردانی پیمان خالدی، "مأموریت غیر ممکن" عباس امینی، "مرثیه برای جنگل تنها" همایون امامی، "آگهی استخدام" فرحناز شریفی، "سرخرگ" پیمان نهان قدرتی، "سورت" یاسر خمسی و عباس قاسم نژاد، "تالاب انزلی" سعید نبی، "تمام آرزوهای من" مهدی قربانپور، "همه دانا" علاء محسنی و "حقیقت گمشده" محمد علی فارسی در هفتمین دوره جشنواره فیلمهای مستند الجزیره که از اول تا پنجم اردیبهشت ماه در شهر دوحه قطر برگزار می‌شود، حضور دارند.

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