به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌الله صمدیان، عکاس و برگزارکننده این نمایشگاه گفت: از نخستین دوره‌های جشن تصویر سال بر آن بودیم که با برنامه‌ریزی دقیق، امکان ارایه آثار منتخب دوره‌های مختلف تصویر سال را در سایر کشورهای جهان فراهم کنیم.

وی گفت: اصلی‌ترین مساله در برنامه‌ریزی و انتخاب مراکز نمایشگاهی کشورهای مقصد از سوی برگزار کنندگان جشن تصویر سال، حفظ استقلال و غیردولتی بودن مجموعه آثار ارایه شده در تصویر سال بود. به نحوی که هرگونه ارایه آثار می‌بایست صرفا درقالب یک برنامه فرهنگی هنری از آثار هنرمندان ایرانی به ‌ویژه جوانان در رشته‌های مختلف هنرهای تصویری در سایر نقاط دنیا ارایه شود.

صمدیان عنوان کرد: در زمانه‌ای که جو سیاست‌زده جهانی هر حرکت مستقل و صرفا هنری را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. از این رو در اولین ایستگاه حرکت به آن سوی مرز موسسه فرهنگی اکو که تنها نهاد مسئول فرهنگی و هنری در رابطه با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است و از پیش از انقلاب دفتر آن فقط در تهران مستقر بوده و حتی ریاست اجرایی آن از طرف کلیه کشورهای عضو اکو انتخاب می‌شود به عنوان پل ارتباطی هنرمندان عضو تصویر سال و هنرمندان کشورهای همسایه انتخاب کردیم.

وی یادآوری کرد: همکاری در افتتاح نگارخانه موسسه فرهنگی اکو در تهران دومین مشارکت فیمابین در جریان برگزاری هشتمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر بود. در اولین مرحله، نمایش ویژه فیلم‌های چهار کشور عضو اکو ترکیه، افغانستان، ایران و قزاقستان به انتخاب رضا میرکریمی، کارگردان در یک سانس ویژه روز ۱۹ اسفند در قالب نمایش ویژه ۹ فیلم کوتاه و نیمه بلند در جشنواره فیلم تصویر بود که با استقبال دوستداران سینما مواجه شد.

در مراسم افتتاح نگارخانه اکو در تهران که شنبه ۲۱ اسفند در خیابان اقدسیه تهران برگزار شد، هنرمندانی از جمله نصرالله افجه‌ای، غلامحسین امیرخانی، مهدی عسگرپور، رضا میرکریمی، وزیر فرهنگ تاجیکستان و سفرای کشورهای همسایه در ایران حضور داشتند و ۶۰ اثر از هنرمندان کاریکاتوریست، طراح گرافیک و عکاس ایرانی به نمایش درآمد.

بر اساس توافق‌های صورت گرفته میان برگزار کنندگان جشن تصویر سال و مسئولان موسسه فرهنگی اکو، قرار است پس از مراسم افتتاح در تهران این نمایشگاهها پس از ایران، اوایل سال آینده در کشورهای عضو اکو با اعلام اسامی هنرمندان هر یک از گروههای نمایشگاهی و امکان بررسی همراهی تعدادی از هنرمندان در هر یک از تورهای نمایشگاهی در کشورهای دیگر عرضه شوند.