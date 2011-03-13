"سیاست، دین و فرهنگ" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر فوق با توجه به ضرورت مطالعات بین رشته‌ای در جهان امروز و تخصصی شدن حوزه‌های معرفتی به منظور کاربردی نمودن و شناخت هرچه بیشتر ویژگی‌های مطالعات بومی با نگاه به سه حوزه سیاست، دین و فرهنگ، تعریف، طراحی و اجرا شده است.

دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با عنایت به اینکه اصل مطالعه بین رشته‌ای در حوزه آموزش و پژوهش را پذیرفته‌اند، بر این بنیاد الگوی جدیدی را ارائه کرده اند که در آن تلفیق مطالعات دینی و علوم جدید محدودیت دارد؛ در این اثر برخی از مهمترین موضوعات سیاسی، فرهنگی و دینی در یک رویکرد تلفیقی به بحث گذاشته شده است.

از این منظر هریک از مطالب ارائه شده چشم اندازی نو را فراروی خواننده می‌گشاید که می‌تواند به مثابه حوزه مطالعاتی تازه‌ای برای تحقیق و ارائه راهبرد محسوب شود.

از میان نویسندگان مقاله‌های این کتاب می‌توان به استادانی چون کاظم معتمدنژاد، حمید مولانا، یحیی کمالی پور، حسام الدین آشنا، ناصر باهنر، حسن بشیر و حمید عبداللهیان اشاره کرد.

این کتاب در مجموع شامل 31 مقاله است که در پنج فصل تنظیم شده و در انتهای کتاب هم چکیده مقالات آورده شده است.

