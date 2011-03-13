به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی شامگاه شنبه در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد بیان داشت: با توجه به 13 هزار حامی یتیم و کمک دو میلیارد تومانی به سه هزار ایتام استان که 95 درصد آن‌ها دانش آموزان زیر 18 سال هستند نگرانی نسبت به تأمین معیشت این افراد وجود ندارد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی‌(ره) استان قم اظهار داشت: در 20 روز گذشته نیز یک سرانه 40 هزار تومانی به حاسب جاری دانش آموزان بی‌بضاعت جهت خرید عیدی واریز شده است.



وی با اشاره به اینکه در سال جاری پیش بینی می‌شود 300 میلیون تومان در جشن نیکوکاری برای دانش آموزان بی‌بضاعت تأمین شود اضافه کرد: مجموعه خدمات به دانش آموزان بی‌بضاعت در سال جاری 700 میلیون تومان بوده است.



وی در خصوص فعالیت کمیته امداد امام خمینی‌(ره) در حوزه خدمات فرهنگی بیان داشت: کمیته امداد در موضوعاتی از جمله توانمند‌سازی خانواده‌ها، امور دانشجویی و حمایت از افراد بی بضاعت فعالیت چشم گیری داشته است.



جلالی با بیان اینکه در حال حاضر 900 دانشجو در قم تحت پوشش کمیته امداد هستند افزود: تعداد دانش آموزان تحت پوشش 6 هزار و 500 نفر است که جمعیت این افراد نسبت به سال گذشته کاهش ده درصدی داشته است ولی جمعیت دانشجویان بی‌بضاعت نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.



شایان ذکر است در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش چهار دستور جلسه از جمله مساعدت در امر مدارس قرآنی و تخصیص اعتبار ویژه جهت این مدارس، بحث در خصوص راه اندازی هنرستان کشاورزی در منطقه جعفر آباد قم، ارائه گزارش جشن نیکوکاری و مساعدت به دانش آموزان بی‌بضاعت و ایتام در آستانه سال جدید و ارائه گزارش برگزاری چهلمین جشنواره فیلم رشد مورد بررسی قرار گرفت.