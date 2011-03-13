تصادف در محور خرم آباد - الشتر 13 کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ماموران انتظامی پاسگاه رباط کریم شهرستان خرم آباد در پی اطلاع واصله مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور خرم آباد - الشتر بلافاصله به محل اعزام شدند.

بنابر این گزارش در پی مراجعه ماموران انتظامی مشخص شد که تصادف میان یک دستگاه مینی بوس به سرنشینی 12 نفر با یک دستگاه خودرو پراید به سرنشینی یک نفر رخ داده است.

مطابق این گزارش در این حادثه هر دو راننده و تمام سرنشینان مینی بوس مجروح و به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد اعزام شدند که راننده مینی بوس به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

کارشناسان پلیس راه خرم آباد در بازدید از صحنه تصادف علت تامه این حادثه را عدم رعایت فاصله عرضی از جانب راننده پراید گزارش دادند.