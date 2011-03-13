این صعود تاریخی بود/ رضایت فیفا از عملکرد بانوان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده شجاعی با بیان این مطلب درباره عملکرد تیم ملی فوتبال بانوان ایران افزود: با وجود اینکه تیم بانوان تمرینات منظمی نداشت و این تیم با شرایط مناسبی به مسابقات اعزام نشد اما برای اولین بار در تاریخ فوتبال بانوان توانستیم از مرحله اول مقدماتی المپیک صعود کنیم که این موفقیت حاصل انگیزه بالا و اراده قوی بانوان کشورمان بود.

وی تصریح کرد: صعود بانوان کشورمان از مرحله اول مقدماتی المپیک حتی مورد توجه فیفا قرار گرفت و آنها از عملکرد تیم بانوان ایران که با پوشش کامل اسلامی در این مسابقات شرکت کرده بود، ابراز رضایت داشتند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در پایان گفت: مریم رحیمی به عنوان خانم گل این مرحله انتخاب شد و در مجموع تیم کشورمان نیز عملکرد قابل توجهی داشت.

شجاعی یادآور شد: دور بعدی این رقابت‌ها در تیرماه برگزار می شود ولی ما پیش از این رقابت‌ها دوم اردیبهشت در رقابت‌های غرب آسیا در ابوظبی شرکت خواهیم کرد.

تیم فوتبال بانوان ایران در مرحله اول مسابقات مقدماتی المپیک لندن که در شهر زرقا اردن برگزار شد با کسب دو پیروزی مقابل فلسطین و بحرین و تساوی مقابل اردن موفق شد به عنوان قهرمان گروه C به مرحله دوم این رقابت‌ها صعود کند.