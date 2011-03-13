جزئیات توافق جدید گازی ایران - عراق - سوریه

جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات سه جانبه گازی ایران، عراق و سوریه با بیان اینکه از هفته گذشته دور جدید مذاکات گازی سه کشور به میزبانی تهران آغاز شده است، گفت: در حال حاضر کارشناسان سه کشور مذاکراتی در خصوص مباحث فنی و قراردادی را آغاز کرده اند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه ایران، عراق و سوریه برای استفاده از یک فاینانسور بین المللی برای تامین بخشی از منابع مالی این پروژه مشترک گازی به توافق رسیده اند، تصریح کرد: هم اکنون یک فاینانسور اروپایی برای مشارکت در ساخت خط لوله انتقال گاز بین این سه کشور اعلام آمادگی کرده است که مذاکرات با این شرکت خارجی در حال انجام است.

معاون وزیر نفت یکی دیگر از محورهای مذاکرات سه جانبه گازی را تعیین مسیر عبور خط لوله گاز اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود به زودی یک توافق جدید در این رابطه حاصل شود.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت روند مذاکرات سه جانبه گازی ایران، سوریه و عراق را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: با تکمیل خط لوله گاز و عبور آن از کشورهای عراق، سوریه و لبنان امکان تامین گاز این کشورهای مسلمان فراهم می شود.

به گفته نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی گاز، با ساخت این خط لوله و انتقال گاز تا سواحل دریای مدیترانه امکان صادرات گاز ایران به کشورهای اروپایی متقاضی هم فراهم خواهد شد.

هفته گذشته هم وزیران نفت و انرژی ایران و سوریه برای صادرات گاز از مسیر ترکیه به توافق رسیدند و مقرر شد تا پایان سال 2011 میلادی روزانه 3 تا 5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به این کشور صادر شود.

سید مسعود میرکاظمی همچنین از برگزاری نشست سه جانبه گازی ایران، سوریه و عراق تا فروردین ماه سال آینده به میزبانی تهران خبر داده است.

به گزارش مهر، هدف ازبرگزاری نشست سه جانبه خط لوله گاز اسلامی در تهران، برآورد اقتصادی و تعیین مسیردقیق ساخت خط لوله انتقال گاز است.



این خط لوله 56 اینچی به طول بیش از یکهزار و 500 کیلومتر از عسلویه تا دمشق از ظرفیت انتقال روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است.



پیش بینی می شود پس از انجام مذاکرات فنی به زودی یک مشاور بین‌المللی برای اجرای این طرح بین المللی مورد استفاده قرار گیرد همچنین یک کنسرسیوم با حضور ایران، عراق، سوریه و مشارکت شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در ساخت خط لوله گاز تشکیل خواهد شد.



بر اساس برآوردهای انجام شده میزان نیاز گازی کشورهای در مسیر خط لوله تا افق 2020 میلادی در عراق روزانه 10 تا 15 میلیون متر مکعب، سوریه روزانه 15 تا 20 میلیون متر مکعب و لبنان بین پنج تا هفت میلیون متر مکعب است.



در صورت توافق سه جانبه امکان ساخت این خط لوله با سرمایه گذاری 2 تا 2.5 میلیارد دلاری در مدت سه سال وجود دارد.