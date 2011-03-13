سهم هر استان برای ایجاد اشتغال تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در حاشیه همایش استانداران که در محل وزارت کشور در حال برگزاری است، گفت: در آخرین گردهمایی استانداران در سال 89، معاون اول، وزیر کار، مدیر عامل بانک ها و همه استانداران حضور داشته و بر فعالیت های سال جاری مروری صورت گرفت.

وی از گزارش فعالیت های مثبت در سال 1389 خبر داد و گفت: هدفمند کردن یارانه ها که با همکاری استانداری ها و مردم و اصناف اجرا شد یکی از بارزترین اقدامات طی 3 ماه گذشته است.

وزیر کشور از بحث و تبادل نظر درباره مدیریت حمل و نقل و روش های بهینه سازی سوخت در جلسه استانداران خبر داد و گفت: روش هایی جهت کاهش مصرف سوخت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بحث های جدیدی نیز برای سال آینده در دستور کار بررسی بود.

نجار در ادامه با اشاره به دستور رئیس جمهور برای رفع مشکل اشتغال در کشور گفت: امسال با وجود اینکه هدفگذاری ها برای ایجاد یک میلیون و 100 شغل تدوین شده بود گفت: ما امسال یک میلیون و 600 شغل را ایجاد کردیم و بناست که در سال آینده این رقم به 2 و نیم میلیون برسد.

وی تاکید کرد: دولت تمام مساعی خود را برای این منظور به کار برده و در جلسه امروز استانداران سهم هر استان برای ایجاد اشتغال مشخص و اختیارات لازم برای این منظور تفویض شد.

وزیر کشور از دیگر مباحث مطرح در جلسه امروز استانداران به موضوع مسکن مهر، مباحث امنیتی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و همچنین گفت: در جلسه بعد از ظهر امروز که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود موضوعات مطرح برای سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

نجار در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره امنیت کشور طی یک سال گذشته گفت: امنیت ما یک مقوله مردمی بوده و به همین دلیل خود مردم از آن حراست می کنند. ما یکی از امن ترین کشورهای جهان هستیم البته جهت بهتر شدن روز به روز امنیت در کشور در سال جدید برنامه هایی را به اجرا خواهیم گذاشت.

وی در پاسخ به سئوال دیگر در خصوص تمهیدات لازم برای چهارشنبه آخر سال گفت: ما فکر می کنیم هیچ مشکلی در زمینه آن وجود ندارد ولی توصیه می کنیم که جوانان تفریح سالمی را داشته باشند تا این موضوع به حادثه ای تلخ برایشان مبدل نشود.