به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری با اعلام این خبر گفت: با اجرای این طرح، نیازی به حضور صاحب کالا یا نماینده وی در گمرک نیست و ارزیابان گمرک بهطور غیابی, کالاهای آنان را که در مسیر زرد یا قرمز گمرکی قرار گرفته است, ارزیابی میکنند.
وی این اقدام را گام مؤثری در تحقق گمرک نوین (مورد تأکید رئیس کل گمرک ایران) ارزیابی کرد. وی همچنین درباره تغییرات احتمالی مربوط به قوانین و مقررات ترخیص کالا در سال 90 اظهارداشت: از مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران خواستهایم تا چنانچه در این زمینه تغییراتی وجود دارد بهمنظور جلوگیری از کندی کار و تسهیل و تسریع انجام امور گمرکی، آنها را قبل از پایان سالجاری به گمرک اعلام کنند.
ترانزیت کالا به گمرک غرب تهران ممنوع شد
همچنین ترانزیت کالا از کلیه گمرکات کشور به گمرک غرب تهران از بیستم اسفندماه سالجاری ممنوع شد. ناصر علیمددیجهرمی معاون حقوقی گمرک ایران با اعلام خبر فوق گفت: این تصمیم در راستای سیاستهای دولت مبنی بر تمرکززدایی از تهران اتخاذ شده است.
معاون حقوقی گمرک ایران همچنین تأکید کرد: امور مربوط به تشریفات گمرکی واردات کالا کمافیالسابق در گمرک شهریار تهران انجام میشود.
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