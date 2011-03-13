65 درصد تعاونی های مستقر در البرز مربوط به استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا جوانمردی صبح یکشنبه در حاشیه مراسم بازدید از پروژه های مسکن مهر در هشتگرد و نظرآباد که به دلیل بارش باران کنسل شد، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل آنکه فعالیت تعاونی های مسکن مهر استان البرز حوزه جغرافیایی این استان قرار دارد، مدیریت آنها نیز با اداره تعاون استان البرز است.

وی افزود: تعاونی های مسکن مهر در استان البرز با ظرفیت 80 هزار واحد مسکونی در سطح استان البرز که قمست اعظم آن در شهر جدید هشتگرد است در حال احداث است.

این مسئول با اشاره به اینکه بیشترین میزان احداث مسکن مهر با حدود 50 هزار واحد مربوط به شهر جدید هشتگرد است، خاطرنشان کرد: از مجموع تعداد واحدهای در دست احداث 12 هزار واحد مربوط به پروژه البرز در حلقه دره، حدود 8 هزار واحد مربوط به پروژه ابریشم در منطقه کیانمهر، سه هزار واحد در نظرآباد و حدود یک هزار واحد نیز مربوط به حوزه اشتهارد است.

واحدهای مسکن مهر البرز از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است

مدیر کل تعاون استان البرز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه میزان پیشرفت پروژه های مسکن مهر استان از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است، گفت: پروژه مسکن مهر حلقه دره با انسجام مطلوبی مشغول فعالیت است به طوری که در حال حاضر حدود سه هزار واحد مسکونی در مرحله نازک کاری قرار دارد.

وی افزود: در پروژه مسکن مهر هشتگرد نیز با توجه به اینکه ساخت و سازها در قالب شرکت تعاونی که در حدود یک هزار و 500 واحد است از طریق قراردادهای دوجانبه بین شرکت تعاونی و پیمانکار در حال احداث است.

جوانمردی بخش دیگری از واحدهای در دست احداث را در قالب تفاهم نامه های سه جانبه اعلام کرد و یادآور شد: مابقی ساخت و سازهای حوزه مسکن مهر نیز در قالب تفاهم نامه های سه جانبه میان سازمان مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و انبوه سازان صورت می گیرد که به دلیل عدم حضور تعاونی ها با مسائل ومشکلاتی مواجه هستند.

ایجاد دفاتر فنی در محل پروژه های مسکن مهر

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون به دلیل عدم حضور تعاونی ها در این تفاهم نامه سه جانبه گاهی با مسائلی مواجه می شود، تصریح کرد: اداره کل تعاون برای رفع این معضل ایجاد دفاتر فنی در محل پروژه های مسکن مهر را به این شورا پیشنهاد داده است که با فعال شدن آن می توان نقش تعاونی ها را به منظور نظارت بر روند ساخت و ساز و نوع مصالح استفاده شده پررنگ کرد.

وی افزود: با تبدیل این تفاهم سه جانبه به تفاهم نامه چهار جانبه می توان علاوه بر تسریع در روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی مهر به درستی بر روند پیشرفت پروژه ها از طریق تعاونی ها نظارت کرد.

وی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: درصورت تسریع در روند احداث مسکن مهر، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و تامین سرانه های لازم خرداد ماه سال آتی پروژه های مسکن مهر استان البرز به بهره برداری می رسد.