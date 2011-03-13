چهار هزار دانشجو پیام نور اصفهان به مناطق جنگی اعزام می شوند

حجت‌الاسلام مهدی مستاجران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان در راستای برگزاری اردو‌های راهیان‌نور‌اظهار داشت: تشکل‌های دانشجویی و بسیج استان اصفهان با محوریت فعالیت‌های فرهنگی، اردو‌های راهیان‌نور را از لحاظ فرهنگی جهت‌دهی می‌کنند.

وی با اشاره به هدف از برگزاری اردو‌های راهیان‌نور در دانشگاه‌ها تصریح کرد: دانشجویان با حضور در مناطق جنگی با فضای معنوی هشت سال دفاع مقدس آشنا و از نورانیت و معنویت این مناطق بهره‌مند می‌شوند.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام‌نور اصفهان تاکید کرد:اردو‌های راهیان‌نور با رویکرد دینی و معنوی برای افزایش بصیرت دانشجویان برگزار می‌شود.

وی افزود: دانشجویان برای حضور در اردو‌های راهیان‌نور و برای بازدید از مناطق جنگی استقبال زیادی کرده‌اند و تعداد مخاطبان این اردو‌ها سالانه افزایش می‌یابد.

مستاجران اضافه کرد: مسئولان باید به کیفیت اردو‌های راهیان‌نور توجه کرده و فعالیت‌های انجام شده در راستای افزایش کیفیت و کمیت این اردو‌ها را اطلاع رسانی کنند.

وی در ارتباط با زمان اردو‌راهیان نور گفت: اردو‌های راهیان‌نور دانشگاه پیام‌نور از 10 اسفند ماه جاری آغاز شده و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه دارد.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام‌نور اصفهان ادامه داد: در این اردو‌ها حدود 100 نفر از اساتید و تعدادی از کارکنان دانشگاه پیام‌نور اصفهان به همراه دانشجویان برای بازدید از مناطق جنگی اعزام می‌شوند.

