3 میلیون تبعه افغانی در ایران حضور دارند/ نقش فعال ایران در بازسازی افغانستان

مصطفی محمد نجار وزیر کشور در پاسخ به خبرنگار مهر درباره سفر اخیر وزیر کشور به افغانستان و دستاوردهای این سفر گفت: با توجه به اینکه ما با افغانستان حدود 950 کیلومتر مرز داشته و مسائل بسیاری را نیز فی ما بین دو کشور داریم، با دو تن از استانداران سفری را به افغانستان داشته و در مورد مسائل مختلف به رایزنی با مسئولان این کشور پرداختیم.

وی نخستین بحث مطرح میان ایران و افغانستان را مراقبت از مرزهای دو کشور اعلام کرد و گفت: در رابطه با مواد مخدر و کشت آن در افغانستان نیز مذاکراتی صورت گرفت تا با همکاری هم از تولید تریاک در این کشور جلوگیری کنیم و همچنین اجازه قاچاق این کالا را ندهیم.

نجار بحث دیگر مطرح با مسئولان افغانی را تبعه افغان مهاجر به ایران عنوان کرد و گفت: هم اکنون بیش از 3 میلیون تبعه افغانی در ایران حضور دارند که مباحث لازم برای رفت و آمد قانونی برای آنها در این سفر مورد توجه قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد که در آینده به اجرا گذاشته می شود.

وزیر کشور همچنین در رابطه با برگزاری لویه جرگه افغانستان در ایران نیز گفت: از آنجایی که ایران از صلح و امنیت در افغانستان به طور مستمر حمایت کرده مقرر شده است که شورای عالی صلح افغانستان در ایران جلسه ای را داشته باشد.

وزیر کشور همچنین افزایش همکاری های استانی در مرزها را یکی دیگر از مسائل مطرح در خلال سفر به افغانستان عنوان کرد و افزود: ایران در بازسازی افغانستان نقش فعالی داشته و بر اساس رایزنی های اخیر زیر ساخت های لازم را برای توسعه تجارت مورد توجه قرار گرفته است.