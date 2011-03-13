ارزیابی وزیر اقتصاد از وضعیت سلامت در سال 90

سید شمس الدین حسینی در خصوص برنامه های حمایتی دولت از حوزه سلامت کشور در سال آینده، به خبرنگار مهر گفت: بخش بهداشت و درمان کشور در بخش حمایتهای اجتماعی دیده شده است. ضمن اینکه در مجموع مباحث و بودجه های مربوط به حوزه سلامت همه ساله در بودجه کشور دیده می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که علت دیده نشدن بخش بهداشت و درمان کشور در 10 بسته حمایتی دولت چیست، افزود: من اصلا به این معنی خلایی احساس نمی کنم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ارتباط با ارزیابی خود از حوزه سلامت کشور در سال آینده گفت: رشد بودجه های بهداشت و درمان قابل توجه است اما آنچه مهم است، بایستی تلاش کنیم بهره وری در این بخش مثل سایر بخشها افزایش پیدا کند.

حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور مردم در حوزه سلامت متحمل هزینه های بیشتری نمی شوند افزود: نه، چرا مردم باید هزینه بیشتری بپردازند.

این در حالی است که دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان نظام پزشکی ایران در همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت که وزیر اقتصاد نیز حضور داشت، با اشاره به اینکه دولت برای 30 درصد وجوه بازتوزیع حاصل از هدفمندی یارانه ها را در قالب 10 بسته حمایتی تعریف کرده است، اظهارداشت که بخش بهداشت و درمان در این بسته های حمایتی قرار نگرفته است.

زالی با اشاره به نامشخص بودن آثار قطعی هدفمندی یارانه‌ها در هزینه‌های حوزه سلامت، گفته است که براساس مطالعاتی که صورت گرفته احتمالا بین 15 تا 45 درصد در قیمت بعضی از خدمات حوزه سلامت رشد خواهیم داشت.