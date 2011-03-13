چین درصدد مقاوم سازی تاسیسات هسته ای خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت محیط زیست چین در بیانیه ای اعلام کرد: گرچه در زلزله اخیر ژاپن تاسیسات هسته ای چین هیچ آسیبی ندیده اند اما این کشور با داشتن 13 راکتور در حال کار و 10.8 گیگاوات برق تولیدی حاصل از آنها، بیم از تکرار رویداد مشابه دارد و برای ممانعت از چنین رویدادی بازرسی از این تاسیسات را به منظور مقاوم سازی افزایش می دهد.

در بیانیه دولت چین امده است: وزارت محیط زیست توجه زیادی به زلزله عظیم در ژاپن دارد و تائید کرده که نیروگاههای ما امن و هیچ آسیبی از این رویداد ندیده اند.

در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد آمده است: تشعشات در سرتاسر کشور کنترل شده و تاکنون ما هیچ تششع غیر عادی مشاهده نکرده ایم.

وزارت محیط زیست چین همچنین از افزایش تدایبر نظارتی بر نیروگاهها خبر داده و گفته است که هر چیز غیر معمولی فوری گزارش می شود.