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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

درپی زلزله ژاپن ؛

چین درصدد مقاوم سازی تاسیسات هسته ای خود است

چین درصدد مقاوم سازی تاسیسات هسته ای خود است

در پی رویدادهای اخیر در نیروگاههای هسته ای ژاپن به تبع بروز زلزله و سونامی در این کشور، چین به فکر بازرسی بیشتر از تاسیسات خود به منظور مقاوم سازی آنها افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت محیط زیست چین در بیانیه ای اعلام کرد: گرچه در زلزله اخیر ژاپن تاسیسات هسته ای چین هیچ آسیبی ندیده اند اما این کشور با داشتن 13 راکتور در حال کار و  10.8 گیگاوات برق تولیدی حاصل از آنها، بیم از تکرار رویداد مشابه دارد و برای ممانعت از چنین رویدادی بازرسی از این تاسیسات را به منظور مقاوم سازی افزایش می دهد.

در بیانیه دولت چین امده است: وزارت محیط زیست توجه زیادی به زلزله عظیم در ژاپن دارد و تائید کرده که نیروگاههای ما امن و هیچ آسیبی از این رویداد ندیده اند.

در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد آمده است: تشعشات در سرتاسر کشور کنترل شده و تاکنون ما هیچ تششع غیر عادی مشاهده نکرده ایم.

وزارت محیط زیست چین همچنین از افزایش تدایبر نظارتی بر نیروگاهها خبر داده و گفته است که هر چیز غیر معمولی فوری گزارش می شود.

کد مطلب 1273188

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