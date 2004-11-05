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۱۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۱۸

در نخستين كنفرانس مطبوعاتي پس از انتخابات :

بوش بر ادامه مبارزه با تروريسم تاكيد كرد // بوش براي عرفات آمرزش طلبيد

جرج بوش در نخستين كنفرانس مطبوعاتي پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا بر ادامه مبارزه با تروريسم تاكيد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا امروز پنج شنبه از همه كشورها براي اتحاد در جنگ با تروريسم تا زمان شكست دشمنان دعوت كرد و گفت: نتيجه اين جنگ آزمايش خوبي براي همه كشورهاي متمدن خواهد بود.

بوش ادامه داد: با وجود برخي اختلاف نظرات در گذشته اما داراي دشمن مشترك هستيم و وظايف مشتركي براي حمايت از ملتهاي خود داريم.

رئيس جمهور آمريكا روند صلح خاورميانه را براي صلح جهاني بسيار مهم ارزيابي كرد و اظهار داشت: تصميمات سختي را براي برپايي صلح و آزادي اتخاذ كردم؛ درك مي كنم كه برخي از تصميمات در برخي از پايتخت ها و كشورها مردمي نبوده است.
بوش همچنين دراين كنفرانس مطبوعاتي از ايجاد تغييرات در كابينه خود خبر داد. 

وي همچنين در واكنش به خبر غيررسمي و تاييد نشده درگذشت عرفات گفت: خداوند رحمتش كند، ما همچنان به فعاليت خود براي برپايي دولت مستقل فلسطيني ادامه مي دهيم.

کد مطلب 127319

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