بوش بر ادامه مبارزه با تروريسم تاكيد كرد // بوش براي عرفات آمرزش طلبيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا امروز پنج شنبه از همه كشورها براي اتحاد در جنگ با تروريسم تا زمان شكست دشمنان دعوت كرد و گفت: نتيجه اين جنگ آزمايش خوبي براي همه كشورهاي متمدن خواهد بود.



بوش ادامه داد: با وجود برخي اختلاف نظرات در گذشته اما داراي دشمن مشترك هستيم و وظايف مشتركي براي حمايت از ملتهاي خود داريم.



رئيس جمهور آمريكا روند صلح خاورميانه را براي صلح جهاني بسيار مهم ارزيابي كرد و اظهار داشت: تصميمات سختي را براي برپايي صلح و آزادي اتخاذ كردم؛ درك مي كنم كه برخي از تصميمات در برخي از پايتخت ها و كشورها مردمي نبوده است.

بوش همچنين دراين كنفرانس مطبوعاتي از ايجاد تغييرات در كابينه خود خبر داد.

وي همچنين در واكنش به خبر غيررسمي و تاييد نشده درگذشت عرفات گفت: خداوند رحمتش كند، ما همچنان به فعاليت خود براي برپايي دولت مستقل فلسطيني ادامه مي دهيم.