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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

"اخبار شیعیان" منتشر شد

"اخبار شیعیان" منتشر شد

شصت و چهارمین شماره "اخبار شیعیان" ماهنامه خبری و تحلیلی شیعیان جهان ویژه اسفند از سوی مؤسسه شیعه شناسی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماهنامه که شامل خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش است در ابتدا گزارشی از دیدار حضرت آیت الله خامنه‏ای با شرکت کنندگان بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی آورده است.

در این شماره از اخبار شیعیان صفحاتی به انعکاس خبرهایی از آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله صادق حسینی شیرازی اختصاص یافته است.

ضرورت معرفی تولیدات علمی و فکری حوزه علمیه قم به جهان غرب در گفتگو با حجت الاسلام دکتر محمد سعید بهمن پور مورد بررسی قرار گرفته است .

در بخش سیاسی این ماهنامه واکنش به اقدامات دین ستیزانه حکومت آذربایجان در عراق، مقابله اداره مسلمانان قفقاز با ممنوعیت حجاب در آذربایجان و اعتراض علمای شیعه عربستان به تبعیض و فشار از سوی حکومت سعودی و خبر برپایی اولین همایش بین المللی بزرگداشت سرداران شهید جهان اسلام آمده است.

در ادامه مقالاتی درباره اوضاع سیاسی عراق، لبنان، بحرین و مصر و بطور کلی درباره خاورمیانه ارائه شده است. 

کد مطلب 1273190

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