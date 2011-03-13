استاندار قم خبر دیدار رئیس جمهور با برخی علما در قم را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی پور استاندار قم در حاشیه گردهمایی استانداران سراسر کشور در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور و اعضای دفترش با برخی علمای قم دیداری داشته است گفت: چنین دیداری در برنامه رئیس جمهور وجود نداشته و تنها دکتر احمدی نژاد برای کنگره بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی حضور داشتند و رئیس جمهور پس از پایان سخنرانی در این کنگره هیچ دیداری را در برنامه خود نداشتند.
استاندار قم درباره خبری مبنی بر اینکه رئیس جمهور در خلال سفر اخیرش به قم با برخی علما نیز دیدار داشته را تکذیب کرد.
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