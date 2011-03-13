ناله های قلعه اژدها پیکر از سرنگ معتادان/ تن زخمی قلعه از یادگاریها

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قلعه اژدهاپیکر در شهر لار بر روی تپه ای در جانب شمالی شهر واقع شده است. استحکامات و تاسیسات داخلی آن چنان محکم و استوار بوده که در قدیم آن را طلسم کیانی می نامیده اند.

با توجه به یافته های موجود، قدمت قلعه اژدها پیکر به دوره پیش از اسلام می رسد و تا یک قرن پیش این قلعه مسکونی بوده است. قلعه اژدها پیکر روی یک سطح مرتفع در باختر شهر شیراز قرار گرفته و طول آن 700 و پهنای آن 170 متر است.

این قلعه از سه بخش دیوار سنگی محاطی، قلعه بالایی و میانی تشکیل شده است. به جز قلعه بالایی و بنای مشهور به قبر مادر نادرشاه، بقیه قسمتهای قلعه ویران شده است.

نمایی از بنا

این قلعه یکی از آثار تاریخی لار به شمار می رود که ظرفیتهای جذب گردشگر را به شکل منلسبی در خود جای داده است.

اما این روزها به جای اینکه این اثر تاریخی پذیرای گردشگران مختلف باشد به محلی تبدیل شده که معتادان در آن به راحتی تردد کرده و به تزریق و استعمال مواد مخدر بپردازند.

ناله های قلعه اژدها پیکر وقتی به گوش می رسد که در جای جای این اثر تاریخی و مجموعه وابسته به آن سرنگهای تزریق شده معتادان را می توان دید که با چاشنی یادگاری نویسیهای متعدد در حال ویرانه شدن است.

یک دوستدار میراث فرهنگی در شهرستان لارستان با بیان اینکه قلعه اژدها پیکر به محلی برای معتادان تبدیل شده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: هیچ کنترل و نظارتی بر روی این آثار تاریخی با ارزش انجام نمی شود و به گونه ای رفتار می شود که قلعه اژدهاپیکر به محلی برای افراد معتاد و ولگرد تبدیل شده است.

سرنگهای استفاده شده معتادان در بنا رها شده است

ناصر شهپر افزود: معتادان برای استعمال مواد مخدر در برخی از نقاط این قلعه که سقف دارد اقدام به روشن کردن آتش می کنند که این امر منجر به سیاه شدن قسمتهای زیادی از این آثار گران بها شده است.

وی ادامه داد: این قلعه تاریخی باارزش از داشتن نگهبان محروم است و معتادان بدون هیچگونه کنترل و نظارتی به راحتی وارد آنجا شده و حتی در برخی مواقع در آن مکان استراحت هم می کنند.

این دوستدار میراث فرهنگی تصریح کرد: اما مشکلات قلعه اژدها پیکر فقط به محلی برای استعمال موادمخدر و تزریق معتادان منتهی نمی شود چراکه یادگاری نویسی در گوشه و کنار این آثار تاریخی به وضوح دیده می شود و این صحنه ها باعث ناراحتی دوستداران میراث فرهنگی شده است.

وی بیان کرد: اداره میراث فرهنگی شهرستان لارستان فقط یک سرپرست دارد بدون اینکه یک مکان یا یک خودرو برای این اداره در نظر گرفته شود و این جای سوال دارد که چرا مسئولان استان فارس تمام فکر و ذکرشان تخت جمشید، حافظیه و سعدیه است و به اینگونه آثار با ارزش که در دیگر شهرستانهای استان وجود دارد توجهی نمی کنند.

یادگاری نویسی و تخریب بخشهایی از دیوارها

این دوستدار میراث فرهنگی با بیان اینکه انجمنهای دوستدار میراث برای حفاظت از این اثر تاریخی فعالیتهای زیادی انجام داده اند، بیان کرد: آنها برای نظافت قلعه اژدها پیکر خودشان پول جمع آوری می کنند زیرا میراث فرهنگی این شهرستان حتی برای پرداخت هزینه های آب و برق خود نیز با از نظر منابع مالی با مشکل روبرو است.

وی با اشاره به تخریب سردابه این آثار تاریخی نیز گفت: زمانی که موضوع را میراث فرهنگی در میان گذاشتیم مسئول میراث اعلام کرد که بودجه ای برای مرمت قسمت تخریب شده قلعه ندارد.

این دوستدار میراث فرهنگی معتقد است که با ادامه این روند قلعه اژدها پیکر در آینده ای نزدیک به طور کامل تخریب می شود.

به گزارش مهر، استان فارس فقط به تحت جمشید، پاسارگاد، سعدیه و حافظیه محدود نمی شود بلکه آثاری در این استان وجود دارد که به نوبه خود دارای ارزشهای میراثی و تاریخی هستند که باید مورد توجه و مراقبت قرار گیرند.