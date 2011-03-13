به گزارش خبرگزاری مهر، عروسک خاطرانگیز "کلاه قرمزی" به همراه پسرخاله، پسرعمه زا، آقای مجری و میهمانان برنامه با ایجاد فضای مفرح و شاد در ایام نوروز عید باستانی را به جشن می‌نشینند.

"کلاه قرمزی 4" که حمید مدرسی مجری طرح و تهیه‌کننده آن است به کارگردانی ایرج طهماسب در 16 قسمت در حال تهیه است و حمید جبلی در نگارش فیلمنامه ایرج طهماسب را یاری کرده است. در این برنامه که نوروز 90 از شبکه دو پخش می شود نگار جواهریان و صابر ابر از جمله هنرمندانی هستند که به عنوان میهمان حضور خواهند داشت.

عوامل مجموعه کلاه قرمزی عبارتند از کارگردان تلویزیونی و تدوین: میثم مولایی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: میثم کزازی، طراحی و ساخت عروسکها: مرضیه محبوب، گروه عروسک گردانی: دنیا فنی زاده، مرضیه محبوب، امین سلطان احمدی، بنفشه صمدی و محمد لقمانیان، صدای عروسک‌ها: حمید جبلی، محمدرضا هدایتی، بهادر مالکی و محمد بحرانی، طراحی صحنه: مجیدمیرفخرایی، موسیقی: محمدرضا عقیلی، مدیر فیلمبرداری: فرشید رسولی، مدیر صحنه: میلاد کزازی، طراحی لباس: ژاله آنت، صدابردار: سید محمود کاشانی و مدیر تولید: بهروز صد خسروی.