ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشگاهها برای دریافت هزینه تعمیرات

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه پرداخت 30 درصد مبالغ تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی منوط به ثبت اطلاعات ساکنین خوابگاهها در فاز 2 است، اطلاعات ساکنین خوابگاهها در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 حداکثر تا 25 اسفندماه ثبت و لیست های مربوطه بسته می شود.
همچنین با توجه به اینکه ثبت اطلاعات واریزی خوابگاهها در نیمسال دوم 90-89 تا پایان اردیبهشت 90 مهلت دارد چنانچه اطلاعات خوابگاهی نیمسال دوم 90-89 نیز تا تاریخ 25 اسفندماه ثبت شود، پرداخت 30 درصد تعمیر و تجهیز خوابگاهها در اسرع وقت انجام می شود.
ضمنا توزیع نهایی سرانه یارانه های مرحله اول 1390 بر مبنای آمار خوابگاهی ارائه شده تا پایان اردیبهشت صورت می گیرد.
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