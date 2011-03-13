ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشگاهها برای دریافت هزینه تعمیرات

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه پرداخت 30 درصد مبالغ تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی منوط به ثبت اطلاعات ساکنین خوابگاهها در فاز 2 است، اطلاعات ساکنین خوابگاهها در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 حداکثر تا 25 اسفندماه ثبت و لیست های مربوطه بسته می شود.

همچنین با توجه به اینکه ثبت اطلاعات واریزی خوابگاهها در نیمسال دوم 90-89 تا پایان اردیبهشت 90 مهلت دارد چنانچه اطلاعات خوابگاهی نیمسال دوم 90-89 نیز تا تاریخ 25 اسفندماه ثبت شود، پرداخت 30 درصد تعمیر و تجهیز خوابگاهها در اسرع وقت انجام می شود.

ضمنا توزیع نهایی سرانه یارانه های مرحله اول 1390 بر مبنای آمار خوابگاهی ارائه شده تا پایان اردیبهشت صورت می گیرد.