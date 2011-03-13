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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشگاهها برای دریافت هزینه تعمیرات

ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشگاهها برای دریافت هزینه تعمیرات

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت 30 درصد هزینه تعمیر و تجهیز خوابگاهها را منوط به ثبت اطلاعات خوابگاهی دانشگاهها کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه پرداخت 30 درصد مبالغ تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی منوط به ثبت اطلاعات ساکنین خوابگاهها در فاز 2 است، اطلاعات ساکنین خوابگاهها در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 حداکثر تا 25 اسفندماه ثبت و لیست های مربوطه بسته می شود.

همچنین با توجه به اینکه ثبت اطلاعات واریزی خوابگاهها در نیمسال دوم 90-89 تا پایان اردیبهشت 90 مهلت دارد چنانچه اطلاعات خوابگاهی نیمسال دوم 90-89 نیز تا تاریخ 25 اسفندماه ثبت شود، پرداخت 30 درصد تعمیر و تجهیز خوابگاهها در اسرع وقت انجام می شود.

ضمنا توزیع نهایی سرانه یارانه های مرحله اول 1390 بر مبنای آمار خوابگاهی ارائه شده تا پایان اردیبهشت صورت می گیرد.

کد مطلب 1273201

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