مجلس کمبود اعتبارات حمل و نقل عمومی را جبران می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین نژاد با اشاره به تاثیر هدفمندی یارانه ها بر افزایش تعداد علاقه مندان به استفاده از حمل و نقل عمومی، ضرورت توجه به این بخش را یادآور شده و از همه نهادها خواست به وظایف خود در قبال این موضوع، عمل کنند.

وی با اشاره به نیاز مبرم شهرها و مخصوصا تهران به گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی، حمایت از مدیریت شهری را عامل جهش در توسعه حمل و نقل عمومی دانست و با بیان این که بی توجهی به این عرصه مشکلات متعددی را به وجود می آورد، گفت : توسعه حمل و نقل عمومی ، از قبیل مترو و اتوبوس های تندور و... نیاز اساسی شهروندان در شرایط امروز است و همه نهادها باید به وظایف خود در قبال این موضوع عمل کنند.

وی با اشاره به برخی پیشنهادها نظیر افزایش قیمت ارز در بودجه سال آینده ، از صرف درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز در بخش های مختلف عمرانی از جمله حمل و نقل عمومی خبر داد و با بیان این که این که رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای بخش حمل و نقل عمومی کافی نبود، افزود: اعضای کمیسیون عمران به دنبال راهی بودند تا بتوان با افزایش بودجه حمل و نقل عمومی حداقل بخشی از مشکلات سال های اخیر در این بخش را مرتفع کرد.

وی با اعلام این خبر که درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز در بخش های مختلف هزینه شده از اختصاص تنها حدود 800میلیارد تومانی مبلغ حاصله به حمل و نقل ریلی درون شهری 13 شهر و کلانشهر انتقاد کرده و در عین حال، استفاده روز افزون از وسایل حمل و نقل عمومی را عاملی دانست که باید انگیزه لازم را در نهادهای مرتبط برای توسعه آن ایجاد کند.