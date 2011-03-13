تمام زیرساختهای ورزش فوتبال در استان زنجان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی مجمع عمومی سالانه هیئت فوتبال استان زنجان با تأکید بر اینکه استان زنجان هیچگونه مشکلی از نظر زیرساخت ورزش فوتبال در استان ندارد، افزود: زنجان از جمله معدود استان هایی است که توانست در دور اول و دوم سفر رئیس جمهور احداث 20 زمین چمن مصنوعی فوتبال را مصوب کند.

رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر 18 زمین چمن مصنوعی فوتبال به بهره برداری رسیده است، تصریح کرد: تمام شهرستان ها، بخش ها و حتی دهستان ها دارای زمین فوتبال و سالن فوتسال هستند.

وی سالن های فوتسال ایجاد شده را کاملا ً استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: سالنی در استان وجود ندارد که استانداردها در آن رعایت نشده باشد به گونه ای که مسابقات فوتسال قهرمانی کشور نیز در شهرستان خدابنده برگزار شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان گفت: مشکل فوتبال استان در زمینه نرم افزاری، محدودیت منابع مالی و نبود اسپانسر است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود این روند سئوال برانگیز است و انتظارات به حق و ناحق ادامه خواهد داشت.

رحمانی تعداد تیم های فوتبال استان در لیگ فوتبال را 80 تیم عنوان کرد و گفت: این در حالیست که از میان این تیم ها حتی یک تیم نیز در لیگ برتر حضور ندارد و این یکی از ضعفهای عمده ماست.

وی اظهار داشت: شرایط امروز به گونه ای است که کسی حتی در شهرستانها بدون پول، فوتبال بازی نمی کند به همین دلیل باید یک ساختار و منابع مشخصی برای فوتبال تعریف و معین شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان به وجود انسانهای عاشق فوتبال در استان اشاره کرد و گفت: با وجود همه محدودیت ها، بسیاری از دست اندرکاران فوتبال با کمترین دریافت ها، عاشقانه و از روی دلسوزی کار می کنند.

رحمانی افزود: فوتبال به جهت محبوبیت آن در میان مردم دنیا، از معدود ورزش هایی است که حتی رئیس جمهور، نمایندگان و سایر افراد به آن یا علاقه مند بوده یا دست اندرکارند.

گردهمایی مجمع عمومی سالانه هیئت فوتبال استان زنجان پیش از ظهر یکشنبه 22 اسفند ماه جاری در سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی استان زنجان با حضور نائب رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد.