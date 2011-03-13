داوران مقصر شکست تیم های فوتبال نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی تاج پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی مجمع عمومی سالانه هیئت فوتبال استان زنجان افزود: در کشور ما هجمه به داوری بسیار زیاد است و اینکه تیم های فوتبال داور را به عنوان اولین مقصر شکست تیم معرفی می کنند تبدیل به فرهنگ شده است.

تاج ادامه داد: جالب این است که هر دو تیم داور مقصر می دانند در صورتی که اگر اینگونه باشد باید تنها یک تیم داور را به عنوان مقصر معرفی کند.

وی با بیان اینکه تخلفات فوتبال در کمیته انضباطی به صورت جدی پیگیری می شود، به رفتار جاسم کرار بازیکن عراقی تیم تراکتورسازی تبریز اشاره کرد و گفت: با بررسی های انجام شده و نگاه مجدد به فیلم بازی مشخص شد که کرار به گوش داور نزده است اما توهین وی تأیید می شود.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال، اشتباهات داوری را امری اجتناب ناپذیر عنوان کرد و خاطرنشان کرد: امکان اشتباه نکردن در داوری وجود ندارد اما آنچه که مهم است به حداقل رساندن این اشتباهات است.

تاج، داوری لیگ های فوتبال کشور را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: میزان اشتباهات داوران ما در مقایسه با سایر لیگ های کشور بسیار خوب است.

طرح آسیا ویژن سال آینده در 9 استان کشور اجرا می شود

نائب رئیس فدراسیون فوتبال از اجرای این طرح در 9 استان کشور طی سال آینده خبر داد و گفت: جهت رشد و ارتقای جایگاه فوتبال در کشور و آسیا، این طرح تا سال 91 در تمام مراکز استان های کشور اجرا خواهد شد.

تاج یادآور شد: در بند 16 برنامه پنجم توسعه، استفاده از منابع دولتی در زمینه ورزش های حرفه ای منع شده است و این قانون از ابتدای سال آینده اجرا می شود.

وی افزود: این امر با توجه به اینکه استان زنجان استفاده ای از منابع دولتی در امر ورزش فوتبال نداشته است، اثر نامطلوبی بر روی آن نخواهد گذاشت و از این جهت استان در وضعیت مطلوبی قرار خواهد داشت.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه ظرفیت ها و زیرساخت لازم در استان زنجان وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع می توان برگزاری بسیاری از کلاس های آموزشی و برخی مسابقات کشوری را در استان زنجان برگزار کرد.

تغییرات اساسی در اساسنامه هیئت فوتبال کشور به وجود آمده است

تاج از تغییرات اساسی به وجود آمده در اساسنامه هیئت فوتبال کشور خبر داد و گفت: این اساسنامه با توجه به قوانین فیفا و توجه به قانون اساسی و شرایط کشور ایران توسط هیئت دولت تصویب شده است و همه انتخابات انجام شده بر اساس اساسنامه جدید است.

وی تصریح کرد: امروزه فوتبال تنها یک ورزش نیست بلکه به عنوان پدیده ای جهت به رخ کشاندن قدرت کشورها تبدیل شده و با پدیده های دیگر قابل مقایسه نیست.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال به رسالت ورزش به ویژه فوتبال در زمینه های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه ایجاد یک باشگاه به معنی تخریب یک زندان است و این امر فضای امنی برای جوانان در راستای مبارزه با بزهکاری، اعتیاد و مزاحمتهای خیابانی ایجاد می کند.

هزینه های انجام شده در فوتبال نسبت به هزینه سایر زمینه ها قابل مقایسه نیست

تاج با اشاره به هزینه های انجام شده در فوتبال کشور گفت: پرداختهای انجام شده در فوتبال در مقایسه با سایر پرداخت های کشور قابل مقایسه نیست اما زمانی که آن را با پرداخت های بازیکنان لیگ های اروپایی مقایسه کنیم پرداخت های 18 تیم فوتبال لیگ کشور ما به اندازه یک بازیکن لیگ فوتبال اروپا هم نیست.

تعداد داوران فوتبال در استان زنجان بسیار مطلوب است

وی به وضعیت داوری در استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: استان زنجان دارای 16 داور ابلاغی است در حالیکه تعداد داوران ابلاغی بسیاری از استانهای کشور یک رقمی است.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه زنجان می تواند به یک استان قوی در موضوع داوری تبدیل شود، افزود: با حضور آقای فریدون اصفهانیان که از داوران بین المللی فوتبال هستند می توان آینده درخشانی را در زمینه داوری در این استان رقم زد.

تاج، همدلی و هماهنگی موجود میان مسئولین استان را از جمله نقاط قوت برای فوتبال استان دانست و گفت: با استفاده از این ظرفیت که در کمتر استانی وجود دارد و به دلیل مدیریت ها و حمایت عالی استاندار زنجان، دکتر رئوفی نژاد به وجود آمده می توان رشد قابل ملاحظه ای را به دست آورد.

وی، نبود شرکت ها و مراکز صنعتی بزرگ در استان زنجان را محرومیت جدی استان عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل نبود اسپانسر و منابع مالی لازم رسیدن به جایگاه لازم در فوتبال این استان اندکی دشوار است.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به وضعیت موجود فوتبال استان زنجان، راهکارهایی از جمله پیگیری اجرای طرح آسیاویژن، استفاده از ظرفیتهای فوتبال استان و استفاده از بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

تاج با بیان اینکه تمام موارد لازم همانند ایجاد زیرساختهای ورزشی، داوری، ورزش بانوان و آموزش مربیان در طرح آسیاویژن در نظر گرفته و پیش بینی شده است، افزود: در حال حاضر این طرح در چهار استان کشور اجرا می شود.