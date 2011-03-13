ادامه تحصیل همزمان با انجام خدمت سربازی امکانپذیر نیست

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر مربوط به نحوه ادامه تحصیل سربازان وظیفه همزمان با انجام خدمت سربازی را که از سوی مسئولین دانشگاه علمی کاربردی اعلام شده بود تکذیب کرد و گفت: بر اساس مقررات خدمت وظیفه عمومی مشمولین وظیفه غیرغایب قبل از انجام خدمت سربازی مجاز به ادامه تحصیل تا مقطع دکتری هستند.

وی ادامه داد: آن دسته از سربازانی که بدون غیبت به خدمت سربازی اعزام شده اند چنانچه دارای مدرک دیپلم باشند هر زمان که در دانشگاه پذیرفته شوند از خدمت ترخیص خواهند شد و باقی مانده خدمت سربازی را بعد از فراغت از تحصیل انجام می دهند ولی سربازان فوق دیپلم و بالاتر اگر حداکثر یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل آن نگذشته باشد، جهت ادامه تحصیل ترخیص می شوند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: حداکثر 10 درصد از مشمولین گروه پزشکی و دامپزشکی بنا به تقاضای وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح می توانند با کسب تخصص ادامه تحصیل دهند بنابراین ادامه تحصیل همزمان با انجام خدمت سربازی به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

وی تصریح کرد: همچنین به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا جهت پر کردن اوقات فراغت سربازان وظیفه طرح هایی در نیروهای مسلح در دست اجرا است.

سردار کمالی با اشاره به آموزش فنی حرفه ای گروهی از کارکنان وظیفه عنوان کرد: بر اساس این طرح با همکاری سازمان فنی حرفه ای کشور گروهی ازکارکنان وظیفه در مدت خدمت سربازی آموزش های فنی حرفه ای را می بینند که گسترش این آموزش ها جز برنامه های نیروهای مسلح است.

وی افزود: همچنین بخشی از آموزشهای عمومی و تخصصی نیروهای مسلح با همکاری بعضی از دانشگاهها از جمله دانشگاه علمی کاربردی به صورت واحدهای درسی یا پودمانی تعریف و سربازان در اوقات فراغت خود در مراکز آموزشی نیروهای مسلح آن واحدها یا پودمان های درسی را طی کنند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: این طرح فعلا به صورت آزمایشی برای یک دوره برای حدود هزار نفر درمرکز آموزشی سپاه شروع خواهد شد و پس از ارزیابی موضوع طرح جامع آن تهیه و در نیروهای مسلح اجرا می شود.

وی گفت: بنابراین آموزشهای ضمن خدمت سربازی با ادامه تحصیل همزمان با انجام خدمت سربازی متفاوت بوده و خبر مورد اشاره اصلاح می شود.