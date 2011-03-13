جایگاه یزد در بودجه سال 90 تنزل یافت

علی اکبر اولیا در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد در مورد وضعیت بودجه عمرانی استان یزد در لایحه پیشنهادی دولت اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بودجه استان یزد در بودجه پیشنهادی دولت در سال 90 چندان مناسب نیست و از قرار معلوم رتبه استان یزد در جدول استانها باز هم کاهش یافته و به آخر جدول نزدیکتر شده‌ است.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی افزود: استان یزد در اعتبارات ملی در بخش‌ های مهمی نظیر آب، از سهم مورد انتظار فاصله زیادی دارد که البته حدود 40 درصد از بودجه عمرانی در ردیفهای متفرقه گنجانده شده که این موضوع خود محل منازعات و چانه‌ زنی ‌های بعدی است.

اولیا خاطرنشان کرد: یکی از علل اصلی وضعیت بودجه استان یزد، چارچوبدار نبودن لوایح دولت، نجابت یزدی ‌ها و بدتر از همه عدم هماهنگی مسئولان اداری استان با نمایندگان مردم در مجلس است.

وی عنوان کرد: این عوامل سبب شده تلاشهای مدیران و نمایندگان به نتیجه مطلوب و نهایی نرسد.

گفتنی است؛ طی روزهای اخیر نماینده مردم یزد جلساتی را با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و برخی مسئولان این معاونت برای اصلاح وضعیت بودجه استان برگزار کرده است.

یزد در بودجه سال 89 در رتبه 26 قرار داشت اما اکنون تنها استان سمنان با پس از خود در جدول بودجه دارد.