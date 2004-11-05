امروز در تاريخ

شهادت حضرت امير مومنان علي(ع) :





اميرالمومنين على (ع) چهارمين پسرابوطالب، درحدود سى سال پس ازواقعه فيل( عام الفيل) وبيست وسه سال پيش ازهجرت درمكه معظمه، از مادرى بزرگوار، به نام فاطمه، دختر اسد بن هشام بن عبدمناف ، روزجمعه سيزده رجب دركعبه (خانه خدا) به دنيا آمد. ايشان تا شش سالگى در خانه پدرشان ابوطالب بودند و مدت هفت سال نيز در خانه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)، - در آن مكتب كمال و فضيلت- تربيت شدند. على(ع )نخستين مردى بود كه به پيامبر( ص) گرويد و آمادگى خود را براى يارى و همراهى پيامبراكرم ص در تمام مواضع زندگي اعلام كرد. پيامبر اكرم(ص ) پس از اين وقايع بود كه فرمودند: اين على، برادر و وصى و وارث و جانشين من در ميان شما پس از من است . بعد از سيزده سال دعوت رسول خدا(ص ) در مكه، مقدمات هجرت آن حضرت به مدينه فراهم شد. در شب هجرت پيامبر اكرم( ص ) ، على(ع )در بستر رسول خدابه جاي ايشان خوابيد و آن شب كه اول ربيع الاول سال چهاردهم بعثت بود، ليلة المبيت ناميده شد در حالي كه در كمال آگاهي مي دانست جانش درخطر است و بر اساس روايات در همين شب آيه اى درباره على(ع )نازل گشت . آن حضرت در سال دوم هجرت با فاطمه زهرا(س) ازدواج كرد. ايشان در طول عمر پر بر كتشان درتمام غزوات ( مگريك غزوه ، كه جانشين رسول خدا درمد ينه بود.) و سريات بسياري شركت كرد و در تمامي اين غزوات شمشير برنده اسلام و عطوفت بخشنده نبوي و تجسم رافت و شجاعت اسلامي بودند .





در سال دهم هجرت، در پنجم ذىالقعده، پيامبر اكرم(ص )، على(ع) را به يمن فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت كند، و بر اثر دعوت وى بسيارى از مردم به دين مبين اسلام درآمدند. در همين سال بود كه قضيه غدير خم پيش آمد . رسول خدا(ص) در آن روز ضمن معرفى اميرالمومنين به عنوان جانشين خود، فرمود: هر كه را من مولا وآقاي اويم، اين على هم مولا و آقاي اوست. اين حديث را 110 نفراز صحابه و 84 نفر از تابعين و 360 نفر از دانشمندان اهل تسنن از قرن دوم تا قرن سيزدهم هجرى روايت كرده اند. ايشان پس از بيست و پنج سال سكوت و خانه نشيني ، در دوران حكومت پنج ساله شان دست به اصلاحات كلاني در جامعه آن روزگار زدند اما در همين زمان عواملى دست به دست هم داد و مانع اصلاحات و عدالتى كه على(عليه السلام) مي خواست شد.در اين مدّت، وقتِ اميرالمؤمنين بيشتر صرف خنثى كردن توطئه ها و مبارزه با ناكثين( پيمان شكنانى چون طلحه و زبير) و قاسطين( ستمگران و زورگويانى چون معاويه و پيروانش) و مارقين( خارج شوندگان از اطاعت على(عليه السلام) چون خوارج نهروان)، گرديد. اميرالمؤمنين(ع ) در تمام دوران عمر 63 ساله خود، در حدّ اعلاى پاكى و تقوا، درستى، ايمان و اخلاص، زندگى كرد و جز خدا هدفى نداشت .ايشان تمام عمرپر بركتشان را با طهارت و تقوا سپرى كرد و آراسته به تقوا خدا را ملاقات نمود. امام المتقين در خانه خدا به دنيا آمد ودرخانه خدا هم از دنيا رفت. شهادت آن حضرت در شب 21 رمضان سال چهلم هجرى اتفاق افتاد.در باره شهادت آن حضرت مورخين نوشته اند؛ زمانى كه امام علي(ع ) آماده مى‏شد تا جنگ جديدى را با معاويه آغاز كند، در صبحگاه روز نوزدهم ماه مبارك رمضان در سال 40 هجرى توسط شقى‏ترين انسانها، عبد الرحمان بن ملجم مرادى مجروح شد.





بنا به نقل ابن سعد، سه نفر از خوارج با نامهاى عبد الرحمان بن ملجم، برك بن عبد الله تميمى و عمرو بن بكير تميمى، در مكه با يكديگر قرار گذاشتند تا امام على (ع) ، معاويه و عمرو بن عاص را به قتل برسانند . ابن ملجم مرادي چون به كوفه رسيد به ديدار گروهى از طايفه تيم الرباب رفت. در آنجا زنى را با نام قطام بنت‏ شجنة بن عدى‏ ديد كه پدر و برادرش در نهروان كشته شده بود ند. ابن ملجم دلباخته روي فريبنده او گشت و از او خواستگارى كرد. قطام مهر خويش را مبلغ هنگفتي دينار و قتل امام على (ع) قرار داد. ابن ملجم هم كه به همين دليل به كوفه آمده بود از اين پيشنهاد وي استقبال كرد . وي پس از چندى ، شمشير خويش را به زهر آلوده ساخت و با همان شمشمير آخته زهر آلود ، ضربتى برفرق امام وارد كرد كه به دليل عميق بودن زخم و سمى بودن شمشير، امام را به شهادت رساند. گفته شده كه ابن ملجم آن شب را در خانه اشعث‏بن قيس بوده است. روايات متعددى حكايت از آن دارد كه امام در مدخل ورودى مسجد مورد حمله ابن ملجم واقع شده است. در نقلهاى ديگرى آمده است كه امام در حال بيدار كردن مردم براى نماز بود كه مورد حمله قرار گرفت. اما روايات مشهور در اين مورد بيانگر اين مطلب اند كه هنگام حمله ابن ملجم ، امام مشغول نماز و در حال سجود بوده است. بسياري از روايات نيز در باره حال روحي امام ع در شب قبل از ضربت خوردن مطالب بسياري را بازگو كرده اند .

روي كار آمدن كابينه نظامي ووقوع اعتصاب در ايران :





درچنين روزي درسال 1357 ه ش و به دنبال كناره گيري شريف امامي ازنخست وزيري، شاه يك كابينه نظامي به رياست

ژنرال ازهاري روي كار آورد. با آغاز نهضت اسلامي ، دانشگاهها و مدارس كشور به كانون تظاهرات باشكوهي بر ضد رژيم پهلوي بدل شده بود . پس از واقعه 13 آبان 1357 كه درآن عمال رژيم پهلوي دانش آموزان را در دانشگاه تهران به خاك و خون كشيدند ، شدت مخالفت مردم با رژيم بالاگرفت و اين امر باعث شد كه دولت شريف امامي كه شعار عوام فريبانه آشتي ملي را مطرح مي كرد ، سقوط كند و جاي خود را به دولت ارتشبد ازهاري بدهد . شاه نيز در راديو و تلويزيون اعلام كرد كه صداي انقلاب مردم ايران را شنيده است و ضمن اعتراف به اشتباهات خود از علما خواست كه مردم را به آرامش دعوت كنند . در اين روز همچنين كاركنان سازمان راديو و تلويزيون ايران و كاركنان مطبوعات كشور دراعتراض به دولت نظامي ازهاري اعتصاب خود را آغازكردند.

اعتراض احمد شاه قاجار :





درچنين روزي درسال 1304 ه ش احمد شاه قاجار طي نطقي نسبت به خلع خود ازپادشاهي زبان به اعتراض گشود .احمد شاه قاجاردرسال 1302 ه ش رضا خان را به رياست وزرايي خود منصوب كرد و خود پس از چندي عازم اروپا گشت . عوامل رضاخان پس ازخروج او، هياهوي بسيار درباره جمهوري رضاخاني راه انداختند و بدين ترتيب رضا خان طي يك كودتا قدرت را از دست خاندان قاجاريه خارج ساخت .

تاسيس شركت سهامي بيمه ايران :





درچنين روزي در سال1314هجري شمسي شركت سهامي بيمه ايران آغازبه كار كرد . شركت بيمه ايران درنخستين سال فعاليت خود نيمي از حجم عمليات بيمه كشور را درخود متمركز كرد و پس از مدتي آن را به حد گسترده اي افزايش داد. درحال حاضرسرمايه اوليه بيمه ايران از دويست ميليارد ريال به سه هزار و پانصد ميليارد ريال افزايش يافته است . با اين افزايش سرمايه اوليه بيمه ايران ، ضريب نگهداري اتكايي از پنج درصد در بيمه ايران به پانزده درصد مي رسد كه اين افزايش مي تواند در جلوگيري از خروج ارز در خريد بيمه نامه هاي اتكايي موثر باشد. همچنين هم اكنون حدود نود وپنج درصد از بيمه نامه هاي بزرگ به شركت هاي بيمه گر اتكايي نظير بيمه ايران واگذار مي شود.قرار است سرمايه اوليه بيمه ايران به پنج هزار ميليارد ريال برسد كه در اين شرايط ضريب نگهداري بيمه اي شركت بيمه ايران پيش از پيش افزايش خواهد يافت. بيمه ايران امسال موفق به بيمه ناوگان دريايي كشور به استثناي نفت كش ها و صنعت هوايي به استثناي يك خط هوايي شد و در نظر دارد در بخش انرژي بيمه نفت را تا پايان امسال با بالاترين سهم در سطح ملي بپذيرد.

استعفاي دولت موقت :





درچنين روزي درسال 1358هجري شمسي دولت موقت استعفاي خود را به رهبركبيرانقلاب اسلامي حضرت امام خميني ره

ارايه كرد . تشكيل دولت موقت، با توجه به محتواي حكم امام خميني (ره) به هنگام نصب مهندس بازرگان به نخست وزيري، در راستاي تلاش براي نهادمند كردن اهداف انقلاب اسلامي و تاسيس نظام سياسي جديد صورت گرفت كه مي بايست تحت نظارت رهبرمعظم انقلاب اسلامي مراحل گذر از نظام پيشين را به نظامي تازه بپيمايد و به صورت تشكيلاتي و نظام مند براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي تلاش كند. به دليل برخي مسايل از جمله اختلافات در حوزه نظري از جمله مساله آمريكا ، دولت موقت پس از تصرف لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام( ره ) در چنين روزي از قدرت استعفا كرد .

مهندس مهدي بازرگان نخستين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران در سال 1286 ه ش به دنيا آمد . وي پيش از انقلاب اسلامي در پايه گذاري نهضت آزادي و ترويج انديشه هاي اسلامي در مراكز علمي تلاش بسياركرد. وي و همفكرانش بر اساس نظريه حركت گام به گام ، مخالف شتاب انقلاب اسلامي به شكل آن چه به وقوع پيو ست ، بودند . اما حركت ميليوني مردم در شهر و روستا آنان را ناچار به پذيرش و دنباله روي كرد. مهندس بازرگان، تحصيلات خود را در فرانسه به پايان رساند و در جه دكتراي مهندسي ماشين را دريافت داشت . وي به سه زبان عربي ، انگليسي و فرانسوي آشنايي كامل داشت . بازرگان صاحب آثار قلمي چندي است كه از ميان آنها مي توان به آفات توحيد ، آموزش قرآن ، بعثت و ايدئولوژي ، ترمو ديناميك و... اشاره كرد .

درگذشت جمالزاده :

سيد محمد علي جمالزاده فرزند سيد جمال الدين اصفهاني ، معروف به سيد جمال الدين واعظ ، مشروطه خواه بزرگ در چنين روزي در سال 1376 ه ش در ژنو دار فاني را وداع گفت . وي در سال 1274 ه ش در شهر اصفهان متولد شد و پس از طي تحصيلات مقدماتي به خارج از كشور رفت و آموختني هاي متوسطه و عالي را در بيروت ، سوييس و فرانسه فراگرفت و از دانشگاه ديژون فرانسه دانشنامه علم حقوق را دريافت داشت . او چندي در برلين با تقي زاده و ديگر نويسندگان روزنامه كاوه همكاري كرد و در همين روزنامه بود كه نخستين داستان معروف خود را با عنوان" فارسي شكر است" در سال 1300 خورشيدي منتشر ساخت . وي در همان سال با انتشار كتاب " يكي بود يكي نبود" كه نخستين مجموعه داستانهاي كوتاه اوست جزء نويسندگان برجسته ايران شد . از نوشته هاي مشهور جمالزاده مي توان به كتابهاي دارالمجانين ، نمك گنديده ، قلتشن ديوان ، صحراي محشر ، عمو حسينعلي ، تلخ وشيرين ، كهنه و نو ، شور آباد و غير از خدا هيچكس نبود اشاره كرد . مهمترين ترجمه هاي او نيز عبارتند از داستان بشر ، نمايشنامه ويلهم تل و كتاب معروف قهوه خانه سورات .



شكست طرح باروت :





درچنين روزي درسال 1605 ميلادي طرح باروت كه قرار بود بوسيله گي فاكس به مرحله اجرا در آيد ، شكست خورد. در اين طرح چند تن از كاتوليك هاي روم قصد منفجر ساختن پارلمان و ترور شاه جيمز اول ، ملكه و بزرگترين پسر او را

داشتند . رهبر اين طرح رابرت كتسبي و اعضاي اين گروه عبارت بودند از توماس وينتر ، توماس پرسي ، جان رايت و گي فاكس بودند . گي فاكس پيش از اينكه در اين كار موفق شود دست گير شد . به همين مناسبت همه ساله پنجم نوامبر هر سال در بريتانيا گرامي داشته مي شود و مردم اين كشور شكست فاكس را در منفجر كردن پارلمان وكشتن شاه جيمز اول جشن مي گيرند .



اشغال لبيي :







در چنين روزي در سال 1911 ميلادي دولت فاشيست موسوليني در ايتاليا رسما ليبي را ضميمه خاك خود كرد . ليبي پس از اشغال توسط ايتاليا صحنه در گيري هاي قومي و همچنين شكل گيري نهضت هاي اسلامي در مبارزه با استعمار شد . در اين ميان حركت آزادي خواهانه عمر مختار بيش از سايرين جلوه ضد اشغالگري و ضد استعماري دارد . بر اساس مبارزات عمر مختار فيلم سينمايي با شكوهي تهيه شده است كه در ايران نيز به نمايش در آمد . عمر از علماي ديني ليبي بود كه توانست به متحد كردن طوايف مختلف اين كشور سال ها با اشغالگرا ن مبارزه كند و ضربات مهلكي به متجاوزان واردساز د . وي موفق شد تا آخرين نفس با اشغالگران به مبارزه بپردازد . اين كشور در اول سپتامبر سال 1955 ميلادي به استقلال دست يافت و در سال 1955 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



اشغال جزيره قبرس :





درچنين روزي در سال 1914 ميلادي و در اثناي جنگ جهاني اول ، انگلستان جزيره قبرس را به اشغال خود در آورد . پيشتر اين جزيره از جزاير تحت قيمومت امپراطوري عثماني به حساب مي آمد .





بحران كانال سوئز :





درچنين روزي در سال 1956 ميلادي نيروهاي مهاجم انگلستان و فرانسه در سرزمين مصر فرود آمدند . اين حمله در پي ملي كردن كانال سوئز از سوي رييس جمهوروقت مصر جمال عبدالناصر و با تجاوزسه جانبه بريتانيا و فرانـسه و رژيم اشغالگر قدس آغـاز شد. در اين تجاوز صهيـونيستهـاي تحـت فرمانـدهـي بـن گـوريـون جنايت پيشه بخشهايي ازصحراي سينا و نوار غزه را قريب بـه شـش مـاه بـه اشغـال خود در آوردند تا اينكه سرانجام بنا به تصميم سـران آمـريكـا و شـوروي يعنـي آيزنهاور و خروچف از اين منطقه خارج شدند .





كشف بقاياي وايكينگ ها :

درچنين روزي درسال 1963 ميلادي باستانشناسان بقاياي وايكينگ ها را درمنطقه آنس اومد و نيوفاوندلند درجزيره اي در كانادا كشف كردند .



مرگ مردم بر اثربيماري آنفولانزا :





درچنين روزي در 1918ميلادي بيماري آنفلوآنزا فاجعه آفريد . در اين واقعه - كه مورخان آغاز شيوع بيماري را چنين روزي عنوان مي كنند - ميليونها تن ازمردم اروپا به گام مرگ فرو رفتند. گفته مي شود بيش از 21ميليون نفرازمردم اروپا به اين بيماري مبتلا شدند . برخي از بيماري هايي كه امروزه به سادگي درمان مي شوند در گذشته به دليل نبود امكانات دارويي گسترده و همچنين عدم كشف عامل بيماري ، بسياري از مردم را به كام مرگ مي فرستاد .



آغاز جنگ هاي استقلال طلبانه :

درچنين روزي درسال 1811 ميلادي ، مبارزات استقلال طلبانه السالوادور به منظوراستقلال ازاستعمار اسپانيا آغاز شد . اسپانيا بسياري از كشور هاي آمريكاي لاتين را در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در يد استعمار خود داشت .

اعلام شمار كشتار طالبان :





درچنين روزي درسال 1998 ميلادي سازمان ملل متحد اعلام كرد : شبه نظاميان طالبان از زمان دردست گرفن قدرت تا اين سال( 1998 ) بيش از پنج هزارنفرازشهروندان اين كشور را كشته اند .



پايان اتمام كنفرانس گرم شدن زمين در بن :







درچنين روزي درسال 1999 كنفرانس 12 روزه گرم شدن زمين با حضور نمايندگاني از 170 كشور جهان در بن به كار خود پايان داد. در پايان اين همايش بين المللي شركت كنندگان در بيانيه اي گرم شدن زمين را يكي از آثار وجود گازهاي گلخانه اي ذكر وبرحذف اين گونه گازها از كره زمين تاكيد كردند . دود كارخانجات و وسايل نقليه كه از سوخت هاي فسيلي تغذيه مي شوند ، عمدتا عامل ايجاد وضيت گلخانه اي در زمين هستند .



الحاق دو كارخانه هوايي :

درچنين روزي در سال 2001 اعلام شد كارخانه اروپايي اير باس و شركت هوايي امارات به منظور تخصصي كردن سرويس هاي هوايي به يكديگر ملحق مي شوند .





تولد ريموند دوشام ويون :

ويون مجسمه ساز كوبيست فرانسوي در چنين روزي در سال 1876 ميلادي به دنيا آمد . "سر بودر" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد جيمز الوري فلكر :

فلكر شاعر انگليسي در چنين روزري در سال 1884 ميلادي ديده به جهان گشود . وي نمايشنامه نويس نيز بود . "حسن "عنوان مهمترين نمايشنامه اوست .





تولد ويل دورانت متفكر تاريخ تمدن :





ويل دورانت نويسنده و تاريخ نگار مشهور در چنين روزي در سال 1885 ميلادي به دنيا آمد . "تاريخ تمدن "عنوان مهمترين اثر اوست كه در يازده جلد انتشار يافته است . مشرق زمين :گاهواره زمين ، يونان باستان ، قيصر و مسيح ، عصر ايمان ، رنسانس ، اصلاح ديني ، آغاز عصر خرد ، عصر لويي چهاردهم ، عصر ولتر ، روسوو انقلاب و عصر ناپلئون عناوين مجموعه سترگ او با عنوان تاريخ تمدن است . او خود مي گويد تمدن رودي است با دو ساحل اما بيشتر تاريخ نگاران تنها به خود رود توجه دارند . ويل دورانت در اين مجموعه با نگاهي تحليلي تاريخ تمدن بشري را مورد بررسي قرار داده است . اين مجموعه او سالهاست كه به فارسي ترجمه شده است . برخي از مترجمان اين اثر بزرگ عبارتند از :احمد بطحايي ، احمد آرام ، ع پاشايي ، دكتر امير حسين آرايان پور ، فتح الله مجتبايي ، هوشنگ پير نظر ، حميد عنايت ، پرويز داريوش ، علي اصغر سروش ، ابوطالب صارمي ، ابوالقاسم پاينده ، ابوالقاسم طاهري ، صفدر تقي زاده ، دكتر فريدون بدره اي ، سهيل آذري ، پرويز مرزبان ، دكتر اسماعيل دولتشاهي ، عبدالحسين شريفيان ، ضياء الدين طباطبايي و علي اصغر بهرام بيگي .





تولد اوژن زادور :

در چنين روزي در سال 1894 ميلادي اوژن زادور آهنگساز مجارستاني – آمريكايي به دنيا آمد . "دايانا " عنوان مهمترين اثر اوست .





تولد سام شپارد :

سام شپارد نمايشنامه نويس و بازيگر آمريكايي در چنين روزي در سال 1943 ميلادي متولد شد . فرانسوي ها و جرايم قلبي عناوين مهمترين آثار اويند .





در گذشت گي لومباردو :

در چنين روزي در سال 1977 ميلادي لومباردو آهنگساز آمريكايي و رهبر اركستر دار فاني را وداع گفت ." زبان اسكاتلندي قديم " عنوان مهمترين اثر موسيقيايي اوست . وي در سن 75 سالگي دار فاني را وداع گفت .

در گذشت ژاك تاتي :





ژاك تاتي فيلمساز بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1982 دار فاني را وداع گفت . وي علاوه بر كارگرداني ، بازيگري نيز مي كرد . وي بر اثر بيماري آمبولي ريوي دار فاني را وداع گفت . او در نهم اكتبر سال 1908 ميلادي به دنيا آمد . وي دوره فيلم سازي خود را با ساختن فيلم "اسكار، قهرمان تنيس" در سال 1932 آغاز كرد و بعدها توانست در سينماي نوگراي اروپا و فرانسه سهم ويژه اي داشته باشد . ترافيك ، زمان بازي و عموي من عناوين مهمترين آثار اويند.



درگذشت پير دو لاپلاس :





درچنين روزي در سال 1827ميلادي پيردولاپلاس رياضيدان فرانسوي درگذشت. لاپلاس پس از طي تحصيلات مقدماتي به تحصيل در رشته رياضي علاقمند شد و دراين حوزه تلاش هاي فراواني را به انجام رساند . مهمترين اثر او چگونگي تشكيل جهان نام دارد .