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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

از سوی سازمان تبلیغات اسلامی/

12 نشست با موضوع نحله‌های انحرافی برگزار شد

12 نشست با موضوع نحله‌های انحرافی برگزار شد

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی امسال 12 نشست از مجموعه نشستهای میز اندیشه، پیرامون نقد و بررسی نحله‌های انحرافی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان در ادامه برگزاری نشستهای میز اندیشه با موضوع نحله‌های انحرافی، امسال نیز نشستهایی متعددی برگزار کرد.

"شکل‌گیری بهائیت، زمینه‌های تاریخی و اجتماعی"، "آموزه‌های فرقه بهائیت"، "گرایش فکری سلفیه در جهان اسلام"،"نقد مبانی فکری سلفی‌گری" و "نقد تفکر وهابیت تکفیری، مبانی و آرا" از جمله موضوعات نشستها بودند .

نقد و بررسی عرفان کیهانی، نقد و بررسی تئوری جذب و نقد و بررسی اوشو نیز از دیگر موضوعات نشستهای میز اندیشه بودند.

تبیین، بررسی و نقد اهداف، آرا و عقاید نحله‌‌های انحرافی و عرفانهای کاذب از جمله اهداف اصلی و مهم نشستهای میز اندیشه عنوان شده اند .

کد مطلب 1273211

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