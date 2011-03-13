به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان در ادامه برگزاری نشستهای میز اندیشه با موضوع نحله‌های انحرافی، امسال نیز نشستهایی متعددی برگزار کرد.

"شکل‌گیری بهائیت، زمینه‌های تاریخی و اجتماعی"، "آموزه‌های فرقه بهائیت"، "گرایش فکری سلفیه در جهان اسلام"،"نقد مبانی فکری سلفی‌گری" و "نقد تفکر وهابیت تکفیری، مبانی و آرا" از جمله موضوعات نشستها بودند .

نقد و بررسی عرفان کیهانی، نقد و بررسی تئوری جذب و نقد و بررسی اوشو نیز از دیگر موضوعات نشستهای میز اندیشه بودند.

تبیین، بررسی و نقد اهداف، آرا و عقاید نحله‌‌های انحرافی و عرفانهای کاذب از جمله اهداف اصلی و مهم نشستهای میز اندیشه عنوان شده اند .