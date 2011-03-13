انتقاد شدید فعالان سیاسی به دیدار هیئت پارلمانی عربستان از سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله بن محمد بن ابراهیم الشیخ، رئیس شورای مشورتی عربستان سعودی در اوائل هفته جاری به دعوت رسمی سوئیس به مدت سه روز از برن دیدن کرد.

وی و هیئت همراهش در جریان این دیدار با ویدمر شلومف، وزیر دارائی و معاون رئیس جمهور و همچنین روسای دو مجلس دیدار و گفتگو کرد.



ابراهیم الشیخ در مصاحبه ای با برخی از روزنامه های سوئیس در پاسخ به این سئوال که با توجه به تحولات در منطقه آیا در عربستان سعودی نیز تظاهرات ضدرژیم صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: درعربستان سعودی هیچکس علیه سران این کشور تظاهرات نمی کند زیرا در کشور ما شریعت اسلامی حاکم است.



در چنین شرایطی نه فقط برخی از نمایندگان مجلسین سوییس نسبت به دیدار رئیس مجلس مشورتی عربستان سعودی از سوئیس انتقاد کرده بلکه ژان زیگلر، نماینده سابق مجلس شورای ملی از حزب سوسیال دمکرات و معاون فعلی رئیس کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز قویاً به این دیدار انتقاد کرده است.



وی در این باره گفت: این موضوع که نماینده یک رژیم قرون وسطائی آنهم در زمانی که قیام برای آزادیخواهی در این منطقه روز به روز اوج می گیرد در سوئیس با احترامات ویژه مورد استقبال قرار می گیرد، حقیقتاً یک افتضاح است.



ژان زیگرافزود: سوئیس با این کار به نقض فاحش حقوق بشر از سوی این رژیم مهر تائید می زند و این یک اهانت بزرگ به ملت عربستان سعودی است.



وی احتمال داده که رژیم ملک عبدالله در عربستان سعودی بزودی سقوط خواهد کرد و به همین دلیل از اینکه سوئیس در رابطه اش با این رژیم تجدید نظر نمی کند، عصبانی است.