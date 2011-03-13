امدادگران قمی در مسابقات آواربرداری مقام اول کشور را کسب کردند

خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اعلام این خبر اظهارداشت: هشتمین دوره مسابقات آواربرداری در مرکز تخصصی امداد و نجات استان اصفهان برگزار شد و امدادگران قمی توانستند در این دوره از مسابقات مقام اول را کسب کنند.



وی با بیان اینکه گروه اعزامی استان قم شامل هفت امدادگر بود ابراز داشت: این مسابقات از ۱۲ لغایت ۲۰ اسفندماه با حضور ۳۰ استان برگزار شد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم با اشاره به برگزاری مسابقات در سه سطح دقت، سرعت و مهارت ادامه داد: در این دوره از مسابقات عملیات‌هایی امدادی چون زنده یاب، عبور از تونل، حمل مصدوم در آوار، برش بتون و چوب با استفاده از اره‌های مخصوص، جا به جایی اجسام سنگین و... برگزار شد که استان قم توانست در دو بخش تئوری و عملی مقام نخست را کسب کند.



وی دستیابی به این رتبه را نشان دهنده آمادگی امدادگران قمی در بخش‌های مختلف عنوان داشت و گفت: طی هشت دوره برگزاری این مسابقات استان قم توانسته بود جزء استان‌های بر‌تر باشد و در سالجاری نیز توانست مقام نخست را به دست آورد.